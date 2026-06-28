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TÄNA OTSE | Premium liiga pakub taas Levadia - Flora vastasseisu

Premium liiga
Premium liiga

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora. Kommenteerib Tarmo Tiisler, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Levadia ja Flora vastasseis on Premium liiga legendaarseim ning tänavu kohtutakse kolmandat korda. Seejuures kaks esimest on kuulunud Levadiale: 19. aprillil võideti 4:0 ja paar nädalat tagasi ehk 13. juunil 3:1.

Liigatabelis hoitakse hetkel kaht kõrgemat kohta, aga hooajad on olnud üsna eriilmelised. Levadia on olnud tänavu väga kindel: kirjas on 13 võitu, neli viiki ja ei ainsatki kaotust. Kaks korda Levadiale alla jäänud Floral on lisaks veel neli kaotust. Tabelis lahutab neid 13 silma.

"See on kolmas derbi mäng lühikese aja jooksul. Kas mõlemad meeskonnad suudavad veel teineteist millegagi üllatada?" küsis Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko eelvaates. "Mõlemad meeskonnad tunnevad üksteist piisavalt hästi ja ma ei usu, et Flora oma stiili muudab. Ootame tugevat vastasseisu nagu Floraga alati olnud on."

"Peame olema kaitses distsiplineeritud ja rünnakul efektiivsed. Sellistes mängudes saab määravaks iseloom. Oleme seda varem näidanud, aga peame seda taaskord tõestama."

Flora treener Aiko Orgla lisas: "Taaskord on ees derbi ning tore on jälle koduväljakul mängida, kuigi seekord valges vormis. Levadia on sellel hooajal teinud väga tugeva stardi ja püsib siiani kaotuseta. See näitab nii mõndagi. Usun, et kõigil võistkondadel on kindlasti suur sportlik huvi olla esimene, kes suudab tänavu Levadiat võita. Meil avaneb selleks võimalus juba sel pühapäeval."

"Soov end tõestada ja võidelda võidu eest on meeskonnal praegu väga suur. Oleme nuputanud taktikaliselt nii- ja naapidi ja juba varsti saame näha kuidas see õnnestub," jätkas Orgla. "Lõpuks saab olema tahe võita vast kõige suurema kaaluga."

"Samas peame tähelepanu pöörama ka sellele, kuidas karistusalades käitume. Eelmise mänguga tegime ilmselt väikest viisi Eesti jalgpalliajalugu, olles esimene võistkond, kelle mängudes on VAR sekkunud kolmel kohtumisel järjest. Nagu kohtunike kogu ise alati rõhutab, on kõik tõlgendamise küsimus."

Toimetaja: ERR Sport

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