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VAATA OTSE | Kas Kuressaare jätkab Pärnus kaotuseta seeriat?

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Koduses jalgpalli Premium liigas võõrustab Pärnu JK Vaprus reedel 17. mänguvooru kohtumises FC Kuressaaret. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.55, kommenteerivad Risto Unt ja Norman Põder.

Liigatabeli eelviimasel real paiknev Kuressaare on oma viimases neljas mängus teeninud kaks võitu ja kaks viiki, enne seda olid saarlased saanud viis järjestikust kaotust. Reedel üritatakse head seeriat jätkata Pärnu Rannastaadionil, kus kohalik Vaprus andis 16. juunil Florale lahingu, kuid pidi siiski 1:2 kaotusega leppima.

"Tuleme hea hoo pealt vastu sellele mängule ja mäletame, kuidas lõppes eelmine mäng Vaprusega. Anname endast maksimumi, et seekord oma sõna maksma panna," ütles Kuressaare mängumees Rasmus Talu.

Kuressaare on kogunud sel hooajal 17 punkti, aga tabeli keskel on seis niivõrd tihe, et võidu puhul kerkiksid saarlased üheksandalt kohalt ühele pulgale Pärnuga, kes on 20 punktiga kuuendal real. Vaprus tahab kindlasti kodupubliku ees uuesti võidulainele saada, kuid peab seda reedel tegema ilma Henri Väljata, kes peab kollaste kaartide tõttu mängu vahele jätma.

"Kuressaare vastu on alati võitluslikud mängud ja ka statistika näitab, et viimased kohtumised on olnud väga tasavägised. Mängime kodus oma publiku ees ning tahame näidata energilist ja julget jalgpalli. Meie eesmärk on pakkuda toetajatele hea emotsiooniga jalgpalliõhtu ning jätta kolm punkti Pärnusse," sõnas Vapruse treener Igor Prins.

Sel hooajal on need klubid kohtunud korra, kui Vaprus aprillis võõrsil 1:0 võidu teenis. Mullu mindi vastamisi neljal korral, Kuressaare teenis kolm võitu ja Vaprus ühe.

Toimetaja: ERR Sport

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