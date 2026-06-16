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VAATA OTSE | Kas Flora suudab Pärnus kolm punkti teenida?

Premium liiga
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Premium liiga

Täna kell 18.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Pärnu JK Vaprus - Tallinna FC Flora. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Rocco Mõtt.

Pärast koondisepausid jäid mõlemad klubid nädalavahetusel võiduta. Viiendal kohal asuv Vaprus viigistas võõrsil Tartu JK Tammekaga 0:0 ja võidu korral teiseks kerkiv Flora kaotas kodus Tallinna FCI Levadiale 1:3.

Selle hooaja esimene omavaheline kohtumine aprillis Sportland Arenal lõppes Flora 2:0 võiduga, aga nüüd on Pärnul kasutada koduväljakueelis. "Meie tuleme viigi pealt ja Flora kaotuse pealt – mõlemal meeskonnal on soov võidupunktid enda arvele kirjutada," sõnas treener Taavi Viik. "Meeskond on valmis, tunne on hea ning teeme kõik, et väljakult hea tulemusega lahkuda."

Vapruse mängija Rasmus Orm lisas: "Flora on kindlasti tugev vastane, kuid oleme mänguks hästi valmistunud ja läheme väljakule enesekindlalt. Kodupubliku ees tahame näidata oma parimat mängu, võidelda iga palli pärast ning teha kõik, et punktid Pärnusse jätta."

Flora treener Aiko Orgla ütles, et pärast kaotust Levadiale tuleb kiiresti tagasi heale lainele saada. "Pärnu on viimastes mängudes üsna hoogsalt mütanud ning nende vastu peame väga keskendunud olema," kiitis ta. "Mett ei taha neile mokale määrida, aga oma kodus on nad väga visad võitlema oma tarude eest."

Flora mängija Danil Kuraksin nõustus: "Pärast kaotust Levadiale on meie jaoks oluline võidulainele naasta. Pärnus on mängud alati keerulised, nii et peame tegutsema meeskonnana väga hästi, et kolm punkti koju tuua."

Toimetaja: ERR Sport

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