Käidi Šveitsi meistriks juhendanud peatreener siirdus Bundesligasse

Mauro Lustrinelli Thuni meistritiitlit tähistamas
Mauro Lustrinelli Thuni meistritiitlit tähistamas
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi Thun andis teada, et peatreener Mauro Lustrinelli lahkus omal soovil klubist ja siirdus Saksamaa Bundesligasse Berliini Unioni juhendajaks.

Lustrinelli leping Thuniga kehtis 2028. aasta suveni, aga 50-aastane treener soovis pärast meistritiitli võitmist karjääris sammu edasi astuda. Klubi rahuldas soovi ja lubas Lustrinellil lahkuda Saksamaale, kirjutab Soccernet.ee.

"Kui Mauro neli aastat tagasi meiega liitus, siis ehitasime koos uue projekti, mis on aastatega arenenud ja nüüdseks kulmineerunud Šveitsi meistritiitliga. Oleme väga uhked, mida Mauro ja tema meeskond on selle aja jooksul ehitanud ja saavutanud. Olen väga õnnelik, et Mauro saab nüüd astuda Bundesligasse," lausus Thuni spordidirektor Dominik Albrecht.

Lustrinelli oli Thuni peatreener alates 2022. aastast. Kui mullu võideti Šveitsi esiliiga ja tõusti Šveitsi kõrgliigasse, siis tänavu võideti üllatuslikult meistritiitel. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Foden, Palmer ja Maguire jäeti Inglismaa MM-koondisest välja

