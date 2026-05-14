Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

Bundesliga viimasel tabelireal virelev St. Pauli on kimpus mitmete vigastustega. Küll aga kirjutab Saksa väljaanne, et lihasvigastustega rinda pistvad Manolis Saliakas, Jannik Robatsch ja Mets on jooksutreeningutega alustanud. Liigahooaja viimaseks mänguks, mis peetakse 16. mail Wolfsburgiga, nad veel mänguvalmis pole, ent on lootust, et üleminekumängudeks võib Mets peatreeneri valikus olla. Üleminekumängud peetakse 21. ja 25. mail, vahendab Soccernet.

Praegu on tabeliseis selline, et St. Pauli pesitseb 26 silmaga viimasel tabelireal, sama palju punkte on ka eelviimasel Heidenheimil. Üleminekumängudele viival positsioonil on praegu Wolfsburg, kellega St. Pauli oma viimase kohtumise peab ning ka neil on ette näidata 26 punkti. Seega peab St. Pauli lootma sellele, et Mainz alistab Heidenheimi ning ise suudetakse paremad olla Wolfsburgist.

