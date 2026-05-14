X!

Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

Jalgpall
Karol Mets.
Karol Mets. Autor/allikas: FC St. Pauli/Facebook
Jalgpall

Saksamaa väljaanne Bild kirjutab, et kui St. Paulil peaks õnnestuma Bundesliga üleminekumängudele pääseda, võib Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets selleks ajaks vigastusest taastunud olla.

Bundesliga viimasel tabelireal virelev St. Pauli on kimpus mitmete vigastustega. Küll aga kirjutab Saksa väljaanne, et lihasvigastustega rinda pistvad Manolis Saliakas, Jannik Robatsch ja Mets on jooksutreeningutega alustanud. Liigahooaja viimaseks mänguks, mis peetakse 16. mail Wolfsburgiga, nad veel mänguvalmis pole, ent on lootust, et üleminekumängudeks võib Mets peatreeneri valikus olla. Üleminekumängud peetakse 21. ja 25. mail, vahendab Soccernet.

Praegu on tabeliseis selline, et St. Pauli pesitseb 26 silmaga viimasel tabelireal, sama palju punkte on ka eelviimasel Heidenheimil. Üleminekumängudele viival positsioonil on praegu Wolfsburg, kellega St. Pauli oma viimase kohtumise peab ning ka neil on ette näidata 26 punkti. Seega peab St. Pauli lootma sellele, et Mainz alistab Heidenheimi ning ise suudetakse paremad olla Wolfsburgist. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:07

Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

13.05

Kehvas seisus Narva Trans lubab publiku tasuta staadionile

13.05

Paide Linnanaiskond mängib esmakordselt karikafinaalis

13.05

Larseni väravasööt aitas Kilmarnockil kõrgliigasse püsima jääda

12.05

Flick sidus lähituleviku Barcelonaga

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

11.05

Põnevalt alanud naiste meistriliiga esinelikut lahutab vaid kaks punkti

11.05

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši

sport.err.ee uudised

08:33

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

08:07

Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

13.05

ETV spordisaade, 13. mai

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Kardisportlane Oliver Kurg saavutas Hispaanias teise koha

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Sündmusterohke viies etapp tõi Girol uue võitja ja uue üldliidri

13.05

Kehvas seisus Narva Trans lubab publiku tasuta staadionile

13.05

Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

13.05

Gregor Jeets osaleb tänavu McLareni ringrajasarjas

13.05

Heidi Weng lõpetab järgmisel aastal karjääri

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

13.05

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

13.05

Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

13.05

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

loetumad

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

13.05

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

12.05

Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

13.05

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo