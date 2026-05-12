Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni täiskasvanute ja järelkasvu suvise ettevalmistusprogrammi esimene treeninglaager peetakse Otepääl. Nii täiskasvanute kui järelkasvu tasemel jätkub koostöö Norra, Soome ja Leedu alaliitudega.

Rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis treenivad treenerite Håvard Gutubø Bogetveiti ja Karel Viigipuu juhendamisel meestest Kristo Siimer, Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov ning naistest Regina Ermits, Susan Külm, Kretel Kaljumäe ja Emma Roberta Rajando.

"Ettevalmistusprogrammi kutsete saatmisel lähtusime eelkõige sportlikust printsiibist. Üle pika aja on meil kuus väga võrdsel tasemel meest ning sisemine konkurents mõjub neile kindlasti positiivselt," ütles alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv.

"A-normi täitmine tagas Reginale ja Susanile automaatselt ettevalmistusprogrammi koha. Kuna alaliidu pikem visioon on 2030. aasta taliolümpiamängud, siis said sellest lähtuvalt kutse ka Emma ja Kretel."

Tuuli Tomingas jätkab treenimist Indrek Tobrelutsu juhendamisel.

Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammis harjutavad treenerite Martin Gultvedt Wingeri ja Kalev Ermitsa käe all meestest Frederik Marten Välbe, Daniel Varikov, Rasmus Vainomäe, Maanus Udam, Dominik Lopuhhin ja Tristan Klimbek ning naistest Kätrin Kärsna, Pillerin Vilipuu, Mirtel Kaljumäe, Mirtel Kärsna ja Rosibel Marii Kaldvee.

"Kuna IBU maailmameistrivõistlustel ei ole uuest hooajast enam noorte klassi, siis on ka meie järelkasvuprogrammis edaspidi fookus pigem juunioride ja U-23 vanuseklassil," ütles Kõiv.

Sel hooajal jätkub rahvusvaheline koostöö Eesti, Norra, Soome ja Leedu laskesuusatamise alaliitude vahel. "Kui varasemalt on koostöö Norra alaliiduga toimunud pigem järelkasvu tasemel, siis sel hooajal teeme koostööd täiskasvanute tasemel. Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi kuuluvad sportlased treenivad ühislaagrites koos Soome ja Leedu noortega," lisas Kõiv.

Talvistele rahvusvahelistele võistlustele sõitev rahvuskoondis moodustatakse novembris Idres esimese lume laagris pärast katsevõistlusi, kus on võimalik osaleda kõigil juunioride ja täiskasvanute vanuseklassi kuuluvatel Eesti laskesuusatajatel.