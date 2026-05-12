X!

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

Laskesuusatamine
Eesti laskesuusakoondis treeninglaagris Otepääl
Vaata galeriid
25 pilti
Laskesuusatamine

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni täiskasvanute ja järelkasvu suvise ettevalmistusprogrammi esimene treeninglaager peetakse Otepääl. Nii täiskasvanute kui järelkasvu tasemel jätkub koostöö Norra, Soome ja Leedu alaliitudega.

Rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis treenivad treenerite Håvard Gutubø Bogetveiti ja Karel Viigipuu juhendamisel meestest Kristo Siimer, Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov ning naistest Regina Ermits, Susan Külm, Kretel Kaljumäe ja Emma Roberta Rajando.

"Ettevalmistusprogrammi kutsete saatmisel lähtusime eelkõige sportlikust printsiibist. Üle pika aja on meil kuus väga võrdsel tasemel meest ning sisemine konkurents mõjub neile kindlasti positiivselt," ütles alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv.

"A-normi täitmine tagas Reginale ja Susanile automaatselt ettevalmistusprogrammi koha. Kuna alaliidu pikem visioon on 2030. aasta taliolümpiamängud, siis said sellest lähtuvalt kutse ka Emma ja Kretel."

Tuuli Tomingas jätkab treenimist Indrek Tobrelutsu juhendamisel.

Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammis harjutavad treenerite Martin Gultvedt Wingeri ja Kalev Ermitsa käe all meestest Frederik Marten Välbe, Daniel Varikov, Rasmus Vainomäe, Maanus Udam, Dominik Lopuhhin ja Tristan Klimbek ning naistest Kätrin Kärsna, Pillerin Vilipuu, Mirtel Kaljumäe, Mirtel Kärsna ja Rosibel Marii Kaldvee.

"Kuna IBU maailmameistrivõistlustel ei ole uuest hooajast enam noorte klassi, siis on ka meie järelkasvuprogrammis edaspidi fookus pigem juunioride ja U-23 vanuseklassil," ütles Kõiv.

Sel hooajal jätkub rahvusvaheline koostöö Eesti, Norra, Soome ja Leedu laskesuusatamise alaliitude vahel. "Kui varasemalt on koostöö Norra alaliiduga toimunud pigem järelkasvu tasemel, siis sel hooajal teeme koostööd täiskasvanute tasemel. Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi kuuluvad sportlased treenivad ühislaagrites koos Soome ja Leedu noortega," lisas Kõiv.

Talvistele rahvusvahelistele võistlustele sõitev rahvuskoondis moodustatakse novembris Idres esimese lume laagris pärast katsevõistlusi, kus on võimalik osaleda kõigil juunioride ja täiskasvanute vanuseklassi kuuluvatel Eesti laskesuusatajatel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

13:33

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

07.05

Eesti laskesuusajuhina jätkab Tarmo Kärsna

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

09.04

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

01.04

Norra laskesuusakoondis sai uue juhi

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

sport.err.ee uudised

16:17

Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

15:36

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

13:33

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo