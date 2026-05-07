Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

Esimest korda pärast 2007. aastat nii kaugele jõudnud Buffalo asus avakolmandikul Josh Doani ja Ryan McLeodi väravatest 2:0 juhtima, aga Montreali täht Nick Suzuki realiseeris viimasel minutil arvulise ülekaalu.

Teise kolmandiku esimese poolega asus Buffalo aga Jordan Greenway ja Bowen Byrami väravatest juba 4:1 juhtima ja kuigi Kirby Dach viskas mõni aeg hiljem Montreali teise värava, siis enamaks ainuke konkurentsi jäänud Kanada klubi suuteline ei olnud.

Läänekonverentsis oli Anaheim Ducks võõrsil parem Vegas Golden Knightsist 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) ja viigistas seeria üks-ühele. Lukas Dostal tõrjus võitjate puurisuul 23 pealeviskest 22.

Ülejäänud paarides on seis kaks-null: põhiturniiri parim Colorado Avalanche juhib Minnesota Wildi vastu ja Carolina Hurricanes on ees Philadelphia Flyersi vastu.