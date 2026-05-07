X!

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

Jäähoki
Bowen Byram
Bowen Byram Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Buffalo Sabres alistas jäähoki Stanley karikavõistluste teise ringi avamängus kodus Montreal Canadiensi 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Esimest korda pärast 2007. aastat nii kaugele jõudnud Buffalo asus avakolmandikul Josh Doani ja Ryan McLeodi väravatest 2:0 juhtima, aga Montreali täht Nick Suzuki realiseeris viimasel minutil arvulise ülekaalu.

Teise kolmandiku esimese poolega asus Buffalo aga Jordan Greenway ja Bowen Byrami väravatest juba 4:1 juhtima ja kuigi Kirby Dach viskas mõni aeg hiljem Montreali teise värava, siis enamaks ainuke konkurentsi jäänud Kanada klubi suuteline ei olnud.

Läänekonverentsis oli Anaheim Ducks võõrsil parem Vegas Golden Knightsist 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) ja viigistas seeria üks-ühele. Lukas Dostal tõrjus võitjate puurisuul 23 pealeviskest 22.

Ülejäänud paarides on seis kaks-null: põhiturniiri parim Colorado Avalanche juhib Minnesota Wildi vastu ja Carolina Hurricanes on ees Philadelphia Flyersi vastu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

14:51

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

13:05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

05.05

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

05.05

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

05.05

Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

05.05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis

03.05

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

03.05

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:07

Eesti poksija tuli Bakuu noorteturniiril esikohale

13:45

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

12:47

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

12:26

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

11:44

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo