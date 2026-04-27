Paide Linnameeskond loobub senisest peatreenerist, asemele tuleb Tarmo Kink

"Hooaja sees tehtavad muudatused kannavad endas alati keerukust ja kindlasti riske, kuid vahel tuleb ka neid selliselt teha ja lähtuda seatud eesmärkidest," kommenteeris klubi president Veiko Veskimäe.

Üheksa vooruga on Paide teeninud viis võitu, kaks viiki ja kaotust ning asub tabelis Tallinna FCI Levadia (21 punkti) ja Nõmme Kalju FC (19) järel 17 punktiga kolmandal kohal. "Meie ambitsioonid käesolevaks hooajaks ei ole muutunud: mängime maksimumi nimel nii Tipneri karikavõistlustel kui ka Premium liigas," jätkas Veskimäe.

"Minu tänusõnad ja head soovid edasiseks kuuluvad loomulikult ka Vladimirile. Ta liitus peatreenerina eelmisel aastal poole hooaja pealt ning see ei ole kunagi lihtne ülesanne. Oleme teinud klubina ka olulisi samme edasi tema kogemusest parimat võttes."

Vassiljev liitus klubiga 2025. aasta mais ja kokku juhendas ta peatreenerina meeskonda 39 ametlikus kohtumises. Esindusmeeskonna peatreeneri kohusetäitjana asub ametisse Tarmo Kink.

"Kogu meie taustatiim on hästi mehitatud, toimib ühtse eesmärgi nimel ja tugevalt üksteist toetades. Tarmo on olnud klubi abitreenerite meeskonnas alates 2023. aasta detsembrist – ta omab nüüdseks piisavalt nii lühemat, kui ka pikaajalist vaadet selle osas, mis on hästi ja mida saab paremini," ütles spordidirektor Gert Kams.

"Kahtlemata on see tema jaoks uus olukord, kuid selle ettepaneku ja kaasneva vastutuse võttis ta kõhklemata vastu. Kordan sama, mida juba Tarmo liitumisel klubiga rõhutasin: tema tugevuseks, nii nagu mängijana, on ka treenerina töökus, hingestatus ning võitjamentaliteet."