Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks

Paidel kulus kohtumise avavärava löömiseks veidi üle minuti, kui Victor Hugo viskas audist palli karistusalasse ning Henri Anier suunas selle ristnurka. Flora viigistas seisu 62. minutil Rauno Sappineni väravast ning asus juhtima 76. minutil, mil täpne oli Taaniel Usta.

9. vooru tabeliliidrina alustanud Nõmme Kalju võõrustas samal ajal Pärnu Vaprust ning pidi leppima külaliste 2:1 paremusega. Vaprus teenis avapoolaja keskel penalti, kui Roko Vukušic tegi karistusalas vea Mark Anders Lepiku vastu ning trahvilöögi realiseeris Henri Välja. Vapruse eduseisu kasvatas 30. minutil kaheväravaliseks Kevin Aloe. Mihhail Orlov lõi küll 69. minutil Kalju kasuks ühe värava tagasi, kuid enamaks võõrustaja võimeline ei olnud.

FCI Levadia võõrustas õhtupoolikul vooru viimases mängus Narva Transi ja võitis kindlalt 7:0. Kaks väravat lõid Wendell Gabriel Mendes Craveiro, Bubacarr Tambedou ja Enock Otoo ning ühe korra jõudis sihile Mark Oliver Roosnupp.

Liidrikohale tõusnud Levadia edestab Kaljut kahe punktiga. Esiviisik mahub kuue punkti sisse.

Tabeliseis 9. vooru järel: 1. Levadia (21 punkti), 2. Kalju (19), 3. Paide (17), 4. Harju (16), 5. Flora (15), 6. United (10), 7. Vaprus (10), 8. Kuressaare (9), 9. Tammeka (7), 10. Trans (6).

Enne mängu:

Paide pidi oma hooaja avamängus tunnistama võõrsil Pärnu JK Vapruse paremust tulemusega 3:2, aga on pärast seda olnud suurepärases hoos, teenides seitsme mänguga viis võitu ja kaks viiki. "Viimane mäng esimeses ringis on FC Floraga, kes võib-olla ei alustanud hooaega väga hästi, kuid on tugev ja hästi organiseeritud vastane. Peame olema palliga julged, pallita distsiplineeritud ja mängima esimesest minutist usu ning enesekindlusega," ütles Paide peatreener Vladimir Vassiljev.

Flora alustas hooaega äärmiselt kahvatult ning kaotas pärast hooaja avamängu kolm kohtumist järjest. Viimases neljas mänguvoorus on teenitud aga kolm võitu, nädala alguses löödi JK Narva Transile lausa kuus vastuseta väravat.

"Pühapäevane mäng viib meid Paidesse. Mängule, mis kodumeeskonna sõnul pakub nii [personalile], mängijatele kui ka pealtvaatajatele rohkelt ajugümnastikat. Tõsi see on, et ajud hakkavad ragisema ja jalad vurisema," sõnas väravavahtide treener Aiko Orgla.

"Narva mäng läks meil hästi ning peame sellest õiged järeldused tegema, et ka edaspidi asjad toimima saada. Hetkel ei ole asi niivõrd vastastes, vaid meie enda tegemistes. Endiselt läheme Jarek Kasar sõnade järgi: mu inimesed, üks seis, siht ja suund," lisas ta.

Paide on liigatabelis 17 punktiga kolmandal ning Flora 12 punktiga viiendal real.

Pühapäeval peetakse veel kaks kohtumist, Paide ja Flora mänguga samal ajal võõrustab tabeli tipp Nõmme Kalju FC (19 p) Pärnu Vaprust (7 p). Õhtul võõrustab Tallinna FCI Levadia (18 p) Narva Transi (6 p).