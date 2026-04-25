Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Koduses jalgpalli Premium liigas jätkab heas hoos Harju JK Laagri, kes alistas laupäeval kodusel Laagri kunstmurustaadionil Tartu Tammeka 1:0.

Mängu ainsa värava lõi Harju Laagri kapten Andres Järve 33. minutil. Tammeka puurilukk Kristen Lapa sai karistuslöögile järgnenud olukorras esmalt käed vahele Karel Eerme lähilöögile, aga Järve saatis tagasipõrganud palli 11 meetrilt akrobaatilise sooritusega otse õhust võrku.

Tammeka tegi kogu kohtumise jooksul kodumeeskonna väravale 15 pealelööki, aga Harju suutis teisel poolajal külaliste ohtlikumad võimalused nullida ning kolm punkti koju jätta.

Viimasest kolmest mängust kaks võitnud Harju Laagri on üheksa vooruga kogunud 16 punkti, millega püsitakse esikolmiku kannul. Liidrist Nõmme Kaljust jäädakse maha kolme punktiga, kuid esikolmikul on oma üheksanda vooru kohtumised veel mängimata. Pühapäeval Paidele külla sõitev Flora on Laagrist viiendana nelja punkti kaugusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

