Tammeka pööras koduväljakul Harju Laagri vastu kaotusseisu võiduks

Jalgpalli Premium liiga 18. voor sai punkti pühapäeval, kui Tartu JK Tammeka tuli koduväljakul välja kaotusseisust ja alistas Harju JK Laagri 2:1. Võiduga pikendas Tammeka oma võiduseeria kolmemänguliseks ning kindlustas kohta liigatabeli keskel.