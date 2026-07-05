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Tammeka pööras koduväljakul Harju Laagri vastu kaotusseisu võiduks

Premium liiga
Pavel Marin ja Tristan Koskor
Pavel Marin ja Tristan Koskor Autor/allikas: Siim Jänes
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 18. voor sai punkti pühapäeval, kui Tartu JK Tammeka tuli koduväljakul välja kaotusseisust ja alistas Harju JK Laagri 2:1. Võiduga pikendas Tammeka oma võiduseeria kolmemänguliseks ning kindlustas kohta liigatabeli keskel.

Tartu Tamme staadionil alustas kohtumist teravamalt Harju, asudes juba neljandal minutil Daniil Rudenko tabamusest juhtima, vahendab mängu käiku jalgpall.ee.

Tammeka vastas 16. minutil, kui Pedro Manoel Do Patrocinio Cruz Da Silva vormistas standardolukorra järel viigivärava. Võiduvärav sündis 34. minutil, mil Pavel Marin suunas võrku Tristan Koskori söödu.

Teisel poolajal kumbki meeskond enam väravani ei jõudnud ning Tammeka teenis hooaja kaheksanda võidu. Liigatabelis jätkab Tammeka 26 punktiga viiendal kohal, Harju paikneb 19 punktiga kaheksandal tabelireal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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