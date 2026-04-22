Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

Nicolas Roy tähistamas võiduväravat. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL põhiturniiri võitnud Colorado Avalanche alistas Stanley karikamängude esimeses ringis Los Angeles Kingsi teist korda ja asus seeriat juhtima mängudega kaks-null.

Kahe väravateta möödunud kolmandiku järel pääses Kings viimase perioodi keskel juhtima, kui arvulise ülekaalu realiseeris Artemi Panarin. Tabloole tõi viigiseisu kolm minutit enne normaalaja lõppu Gabriel Landeskog ning Avalanche'i võiduvärava eest kandis hoolt Nicolas Roy, kes oli täpne lisaaja kaheksandal minutil.

Lisaaega nähti ka Tampa Bay Lightningu ja Montreal Canadiensi vahelises duellis, mille kodumeeskond Lightning võitis šveitslase J.J. Moseri 13. minutil visatud väravast 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Selles seerias on nüüd seis viigis üks-üks.

Seeria õnnestus viigistada ka Boston Bruinsil ja Utah Mammothil. Bruins oli võõrsil Buffalo Sabresist üle 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). Seejuures sündis üks Bruinsi väravatest, kui Sabresi puurilukk Urho-Pekka Luukkonen ei saanud väravas kätte keskringist tema suunas lennanud litrit.

Mammoth alistas võõral jääl Vegas Golden Knightsi 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Otsustavaks sai Logan Cooley tabamus kuus minutit enne normaalaja lõppu.

Toimetaja: Henrik Laever

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

