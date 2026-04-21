Reedel toimub Eesti esimene kestvusjooks kaubanduskeskuses

Ülemiste keskus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Reede, 24. aprilli hilistundidel muutub Ülemiste keskuse teine korrus jooksurajaks, kus esmakordselt stardivad 220 kestvusjooksjat 552-meetrisel ringil. Vastu tuleb pidada kuni kolm tundi.

Ülemiste Grit nime kandev rahvaspordisündmus on Eestis teadaolevalt esimene taoline võistlus, kus kestvusjooks toimub täielikult kaubanduskeskuses. Keskuse koridoridest saab üheks õhtuks jooksurada, mis on võrreldav staadioniringiga ning osalejad saavad valida ühe-, kahe- või kolmetunnise väljakutse vahel.  

Rahvaspordisündmuste ja Ülemiste Griti peakorraldaja Marko Torm rääkis, et tegemist on ainulaadse väljakutsega. "Jooksuhooaeg on kevade tulekuga hoo sisse saanud. Aktiivsed inimesed otsivad pidevalt meeldejäävaid spordisündmusi ning mis saaks olla erilisem kui võtta Ülemiste keskus enda kontrolli alla ja nautida liikumist," sõnas ta ning lisas, et ehkki ajaarvestus toimub, pole eesmärk jahtida auhindu ja rekordeid. "See on võimalus panna enda vaim ja keha proovile."  

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul näitab Ülemiste Grit, kui loovalt saab ära kasutada keskuse ruume hilistel õhtutundidel. "Me ei pidanud pikalt juurdlema, kas minna sellise ideega kaasa. Ülemiste keskus on alati olnud enamat kui ostukoht ning reedene sündmus toob keskusesse hoopis teistsuguse energia," ütles ta. 

Ülemiste Grit on Tallinna öise jooksu korraldaja Night Run Estonia sündmus, mis toob kokku tervisesportlased, kelle eesmärk on liikumisrõõm ja eriline kogemus. Varasemad Griti sündmused on toimunud Tallinna linnaruumis. 2026. aastal viiakse üritus esmakordselt siseruumi ning sellest võtavad osa 220 sportlast Eestist ja välismaalt. 

