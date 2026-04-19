Zahovaiko: saime siit paraja portsu enesekindlust juurde

"Skoor on pehmelt öeldes ebameeldiv," tõdes Flora peatreener Konstantin Vassiljev intervjuus ERR-ile. "Alustasime natuke passiivselt ja vastane lõi värava, edasi läks sellise stsenaariumiga, et meie ei löönud ja nemad lõid. Meil oli piisavalt oma võimalusi, et seda mängu huvitavamaks teha, aga vastane oli lõppfaasis natuke kvaliteetsem ja seepärast on seis selline."

Mulluse, tiitli toonud hooajaga võrreldes on Florast lahkunud näiteks Erko Jonne Tõugjas, Markus Poom, Kristo Hussar ja Nikita Mihhailov. "Neid asendada polnud kindlasti lihtne, algfaasis olid ründavamate mängijatega probleemid, pidime seal muutusi tegema. Nüüd kõik tervenevad ja olen kindel, et läheb paremaks," kinnitas Vassiljev. "Kõigis teistes kaotusmängudes me ei olnud halvem meeskond väljakul. Ka see mäng võinuks lõppeda 3:3 seisuga, aga täna läks nii. Ees on rasked mängud, on vaja keskenduda järgmistele vastastele."

Flora on hooaja seitsmest esimesest mängust kaotanud juba neli, üheksa punkti asetavad nad koos Kuressaarega viiendale-kuuendale reale. "Murekohti on palju, me laseme endale lüüa, kaitses ei ole veel tasakaalu leidnud. Nii see asi läheb, vahepeal ehitame natuke uuemat võistkonda, nooremad saavad ka õppekohti. Kindlasti näeb seis halb välja, aga isegi selles mängus oli päris palju häid asju," jäi Vassiljev positiivseks.

Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles ERR-iga rääkides, et on kõige rohkem rahul meeskonna suhtumisega. "Mitte, et ma poleks eelnevates mängudes rahul olnud, kõik on olemas olnud, aga täna oli päris hea päev. Meeskond oli riietusruumis hoopis teistsuguse hoiakuga, oli tunda väikest ärevust. See on mõnus tunne. Väga õigel ajal tuli säärane võit meile, see oli meile vajalik ja saime siit paraja portsu enesekindlust juurde," kinnitas ta.

Zahovaiko tõdes, et pühapäevase derbimängu eel erilist kõnet pidada ei tulnud. "Meil on võistkonnas nii palju huvitavaid karaktereid, neid ei pea treenerina palju motiveerima. Võib-olla vestlesime täna natuke lühemalt kui tavaliselt, see on selline tunnetuslik asi: oli näha, et meeskond oli ise ennast juba timminud. Lõpptulemus toob naeratuse näole," lisas ta.