Eesti jäähokikoondis jäi kahes kontrollmängus Leedule alla
Eesti meeste jäähokikoondis pidas nädalavahetusel kaks MM-i eelset kontrollkohtumist Leedu vastu, kuid pidi mõlemas mängus tunnistama divisjon kõrgemal mängiva vastase paremust.
Laupäeval Elektrenai jäähallis peetud kohtumises jäi Eesti meeste jäähokikoondis alla tulemusega 0:4. Pühapäeval toimunud teises mängus Pramogų Arena tuli vastu võtta 1:3 kaotus. Eesti koondise ainsa värava kahe mängu peale viskas Robert Ossipov.
Koondis jätkab ettevalmistust juba pühapäeva õhtul, kui reisitakse edasi Lõuna-Koreasse. Seal ootab ees 20.–26. aprillini toimuv treeninglaager, mille käigus peetakse ka kaks kontrollkohtumist Korea koondisega.
Eesti koondis MM-iks:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: Anders Nõmm