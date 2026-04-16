Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

Paraku ei saa Eesti hokikoondist MM-turniiril abistada meeskonna kauaaegne liider Robert Rooba, keda ootavad Soome kõrgliigas KooKood esindades medalimängud. Reedel algavas poolfinaalseerias kohtub Rooba leivaisa SaiPaga.

Eesti osaleb 29. aprillist kuni 5. maini Hiinas, Shenzhenis toimuval IIHF 1. divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus vastasteks on võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.

Neljapäeval selgus Eesti meeste jäähokikoondis, kes sõidab aprilli lõpus algavale IIHF-i esimese divisjoni B-grupi MM-turniirile.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: