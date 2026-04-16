Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata
Neljapäeval selgus Eesti meeste jäähokikoondis, kes sõidab aprilli lõpus algavale IIHF-i esimese divisjoni B-grupi MM-turniirile.
Eesti osaleb 29. aprillist kuni 5. maini Hiinas, Shenzhenis toimuval IIHF 1. divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus vastasteks on võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.
MM-iks valmistumise käigus ootab koondist ees neli kontrollkohtumist.
Reedeö sõidab koondis Vilniusse, kus peetakse kaks kontrollkohtumist Leedu koondisega. Seejärel suundutakse 20.–26. aprillini treeninglaagrisse Koreasse, mille käigus peetakse veel kaks kontrollkohtumist Korea koondise vastu.
Paraku ei saa Eesti hokikoondist MM-turniiril abistada meeskonna kauaaegne liider Robert Rooba, keda ootavad Soome kõrgliigas KooKood esindades medalimängud. Reedel algavas poolfinaalseerias kohtub Rooba leivaisa SaiPaga.
Eesti koondis MM-iks:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: Anders Nõmm