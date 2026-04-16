Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

Jalgpall
A Le Coq Arena ehk Lilleküla staadion Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Jalgpall

Juuni lõpus Tallinnas toimuma pidanud tüdrukute jalgpalliturniir Tallinn Girls Cup jääb ära, sest osad välistiimid keeldusid geopoliitilise olukorrale viidates osalemast.

FC Flora tüdrukute võistkond teenis hiljuti Portugalis toimunud IberCupil suurepäraseid võite ning juuniks oli plaan korraldada Tallinn Girls Cupi nimeline turniir. Võistlusele oli juba registreerunud mitu klubi Euroopast, lisaks kaalusid pika reisi ette võtmist klubid Singapurist ja Dubaist.

Kolmapäeval teatati aga, et turniir jäetakse ära ning korraldaja Innar Hunt ütles ERR Newsile, et osad tiimid loobusid turniirist, viidates sõjale Iraanis ning Ukraina hiljutistele rünnakutele Venemaa naftaterminalidele Läänemeres. Hunt ei avalikustanud, millise riigi klubid osalusest loobusid, aga ütles, et üks Saksamaa klubi küsis talt "kui halb olukord Venemaaga on?"

"Tiimid said mures lapsevanematelt küsimusi. Meile öeldi, et otsus ei olnud kerge, aga põhjuseks olid kasvav ebakindlus ja mured tüdrukute turvalisuse pärast," lisas Hunt. "Osad Skandinaavia ja Lääne-Euroopa riigid elavad pigem turvalises keskkonnas ja kuna mõlemad sõjad on jõudnud uude faasi, on see mõjutanud lapsevanemate tajutavat riskitaset."

Lisaks olid klubid viidanud sellele, et rahvusvaheliste konfliktide tõttu on reisimisvõimalusi vähem ja needki on kallimaks läinud.

Hunt lisas, et planeeritud kuupäevadel korraldatakse hoopis jalgpallilaager ning osad tiimid kaaluvad siiski selleks kohale reisida. "Loodetavasti olukord maailmas rahuneb, me tahaksime 2027. aasta suvel turniiri siiski korraldada. Aga kui sõjad jätkuvad, siis on väga keeruline sellist rahvusvahelist turniiri korraldada," sõnas korraldaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo