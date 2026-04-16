Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

FC Flora tüdrukute võistkond teenis hiljuti Portugalis toimunud IberCupil suurepäraseid võite ning juuniks oli plaan korraldada Tallinn Girls Cupi nimeline turniir. Võistlusele oli juba registreerunud mitu klubi Euroopast, lisaks kaalusid pika reisi ette võtmist klubid Singapurist ja Dubaist.

Kolmapäeval teatati aga, et turniir jäetakse ära ning korraldaja Innar Hunt ütles ERR Newsile, et osad tiimid loobusid turniirist, viidates sõjale Iraanis ning Ukraina hiljutistele rünnakutele Venemaa naftaterminalidele Läänemeres. Hunt ei avalikustanud, millise riigi klubid osalusest loobusid, aga ütles, et üks Saksamaa klubi küsis talt "kui halb olukord Venemaaga on?"

"Tiimid said mures lapsevanematelt küsimusi. Meile öeldi, et otsus ei olnud kerge, aga põhjuseks olid kasvav ebakindlus ja mured tüdrukute turvalisuse pärast," lisas Hunt. "Osad Skandinaavia ja Lääne-Euroopa riigid elavad pigem turvalises keskkonnas ja kuna mõlemad sõjad on jõudnud uude faasi, on see mõjutanud lapsevanemate tajutavat riskitaset."

Lisaks olid klubid viidanud sellele, et rahvusvaheliste konfliktide tõttu on reisimisvõimalusi vähem ja needki on kallimaks läinud.

Hunt lisas, et planeeritud kuupäevadel korraldatakse hoopis jalgpallilaager ning osad tiimid kaaluvad siiski selleks kohale reisida. "Loodetavasti olukord maailmas rahuneb, me tahaksime 2027. aasta suvel turniiri siiski korraldada. Aga kui sõjad jätkuvad, siis on väga keeruline sellist rahvusvahelist turniiri korraldada," sõnas korraldaja.