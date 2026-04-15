Pärnumaa liikumishooaja avab Luitejooks Jõulumäel

Pühapäeval, 19. aprillil toimub Jõulumäel Luitejooks, mis toob luidetele ligemale tuhat huvilist. Luitejooksul osalemine on saanud paljudele kevadiseks traditsiooniks ning tänavugi saadab üritust suur osalejate huvi.

Peakorraldaja Vahur Mäe sõnul võib ürituse päeval Jõulumäel liikuma oodata umbes tuhandet inimest. "Teist korda Jõulumäel toimuv jooks tuleb oma tuntud headuses: paljud jooksusõbrad panid end kirja juba südatalvel ja viimastel päevadel ootame tõhusat lisagi," rääkis Mäe, kelle sõnul hoogustavat kirjapanemist ka hea ilmaprognoos. "Tundub, et saame sooja ja päikeselise kevadilma, mis annab väliüritusele palju juurde."

Luitejooksu programmist leiab sobiva väljakutse igas vanuses ja erineva tasemega liikumissõber. Pikamaajooksuhuvilisi rõõmustab taas poolmaraton, mõõdukamat pingutust pakub kümne- ning lühema raja eelistajatele on programmis viiekilomeetrine distants, mida võib läbida nii joostes kui kõndides. Kuna Jõulumäe rada on tehniline ja raskusaste pole võrreldav tavalise sama pika asfaltrajaga, otsustasid korraldajad pikendada populaarseima ehk 10 km distantsi läbimise aega kahelt kahele ja poolele tunnile. See samm peaks julgustama aeglasemaid kõndijaid, kes saavad ka väga rahulikus tempos raja läbida.

Taas valmistab tänavune kava rõõmu koerasõpradele – esimesena stardivad koos oma lemmikutega viiekilomeetrisele koertekrossile siirduvad võistluspaarid, päeva teises pooles on võimalus koos koeraga ette võtta sama pikk retk. Seda aitab korraldada koertespordiga tegelev MashaChiro tiim. Mõni päev enne eelregistreerimise lõppu on end kahe distantsi peale kirjapannuid ligemale 90.

Startide ajad

10.00 5 km koertekross

11.30 lastejooksud

12.30 21 km jooks

13.00 10 km jooks ja kõnd

13.20 5 km jooks ja kõnd

13.25 5 km koerteretk

Eelregistreerimine kõikidele distantsidele toimub kodulehel kuni 16. aprillini. Sündmuse päeval saab registreerida ja stardimaterjalid välja võtta Jõulumäel kohapeal alates kella üheksast kuni 15 minutit enne vastavat starti.

Luitejooks on kolmikürituse esimene etapp, millele järgneb 6. septembril Kahe Silla jooks ning 25. oktoobril Pärnu rannajooks.