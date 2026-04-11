Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

Kodumeeskond Kuressaare läks ligi 200-pealise publiku ees juhtima kaheksandal minutil, kui Harju võrku sahistas Taavi Jürisoo. 68. minutil suurendas võõrustajate edu Rasmus Talu ning kolm minutit hiljem lõi Jürisoo kauni sooritusega oma teise värava.

Harju suutis mängu lõpu veel põnevaks teha: 82. minutil pääses nurgalöögi järel vabalt peaga löögile Reinhard Reimaa ning kuus minutit hiljem kahandas Kristjan Kriis külaliste kaotusseisu minimaalseks. Viigini Harju aga ei jõudnud ja nii teenis Kuressaare 3:2 võidu.

Kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud Kuressaare on kuue vooruga kogunud kuus punkti, teise järjestikuse kaotuse saanud Harju on üheksa punktiga neljandal kohal. Laupäeval mängivad veel Nõmme United - Narva Trans.