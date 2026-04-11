Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Koduse jalgpalli Premium liiga kuuendas voorus alistas FC Kuressaare laupäeval koduväljakul Harju JK Laagri 3:2.

Kodumeeskond Kuressaare läks ligi 200-pealise publiku ees juhtima kaheksandal minutil, kui Harju võrku sahistas Taavi Jürisoo. 68. minutil suurendas võõrustajate edu Rasmus Talu ning kolm minutit hiljem lõi Jürisoo kauni sooritusega oma teise värava.

Harju suutis mängu lõpu veel põnevaks teha: 82. minutil pääses nurgalöögi järel vabalt peaga löögile Reinhard Reimaa ning kuus minutit hiljem kahandas Kristjan Kriis külaliste kaotusseisu minimaalseks. Viigini Harju aga ei jõudnud ja nii teenis Kuressaare 3:2 võidu.

Kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud Kuressaare on kuue vooruga kogunud kuus punkti, teise järjestikuse kaotuse saanud Harju on üheksa punktiga neljandal kohal. Laupäeval mängivad veel Nõmme United - Narva Trans.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo