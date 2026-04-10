Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

Jäähoki
Eesti jäähokikoondis
Eesti jäähokikoondis "Breaking the Ice" turniiril Autor/allikas: Sebastian Marko
Jäähoki

Eesti jäähokimängijad osalevad sel nädalalõpul Austria olümpialinnas Innsbruckis toimuval 3x3 jäähokit tutvustaval turniiril.

"Breaking the Ice" turniiri esimeses kohtumises tuli Ungari käest vastu võtta kaotus 3:5, Eesti väravad viskasid Nikita Stepanov, Niklas Sildre ja Robert Arrak. 

Teine kohtumine Saksamaa vastu lõppes Team Estonia 11:7 võiduga. Vadim Vasjonkin ja Marek Potsinok said kirja kübaratriki, ühe tabamuse said kirja veel Robert Arrak, Nikita Stepanov, Maksim Lovkov, Erik potsinok ja Nikita Puzakov.

Laupäeval kohtutakse mõlema meeskonnaga korra veel.

Eesti 3x3 jäähokikoondis

Väravavahid: Conrad Mölder, Daniel Zuvela
Kaitsjad: Dilan Savenkov, Niklas Sildre, Rico-Marder Velja, Robert Ossipov
Ründajad: Erik Nevolainen, Maksim Lovkov, Erik Potšinok, Marek Potšinov, Nikita Puzakov, Nikita Stepanov, Robert Arrak, Vadim Vasjonkin.

Meeskonda juhendab peatreenerina soomlane Petri Skriko.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo