Paide Linnameeskond III registreeris Lepistu oma ridadesse

Aastate jooksul Eestis Floras ja Levadias, Norras Kristiansundis, Soomes Lahtis ja Rumeenias Miovenis pallinud Lepistu teatas eelmisel nädalal Õhtulehe taskuhäälingusaates "Kolmas poolaeg", et tema profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega lõppenud, vahendab Soccernet.ee.

Premium liigas 245 mänguga 23 väravat löönud 33-aastane Lepistu, kes on tegutsenud poolkaitsja ja keskkaitsjana, teed läksid Levadiaga lahku pärast eelmist hooaega. Mängija sõnul ootas ta Paide esindusmeeskonna pakkumist, ent nüüd on kindel, et ta kuulub II liiga B lõuna-ida tsoonis osaleva Paide III koosseisu.

"Siin on paljud poisid, kellega U-19 EM-finaalturniiril sai koos mängitud (Hannes Anier, Martin Ustaal ja Johannes Kukebal ning samuti hetkel vaid treeningutel osalev Märten (Pajunurm)," rääkis Lepistu nädala eest Soccernet.ee-le Paide kolmandast rivistusest.

Paide III jaoks algab hooaeg pühapäeval, 5. aprillil kodumänguga Põlva Lootose vastu.