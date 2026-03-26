Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

Eesti meeste käsipallikoondis Autor/allikas: Helin Potter/Eesti Käsipalliliit
Neljapäeval toimus Lissabonis meeste 2028. aasta EM-valikturniiri alagruppide loos, kus selgusid Eesti käsipallikoondise vastased järgmises ringis.

Eesti alagrupikaaslasteks on 2012. aastal Euroopa meistrivõistlustel hõbedale tulnud Serbia, Ukraina ning esimesest tugevusgrupist 2008. aastal olümpiahõbeda pälvinud Island.

Alagrupifaasis võistlevad 32 koondist 20 koha nimel. Loosiga moodustati kaheksa neljaliikmelist alagruppi, finaalturniirile pääsevad igast alagrupist kaks paremat ning lisaks neli paremat kolmanda koha meeskonda. Kolmandate kohtade võrdluses arvestatakse ainult nelja kohtumise tulemusi alagrupi esimese ja teise koha meeskondade vastu; neljanda koha meeskonna vastu peetud mängud arvesse ei lähe. Eesti oli loosimiseks paigutatud neljandasse tugevusgruppi.

Valikturniiri mängud peetakse kolmes aknas, igas on kaks vooru. Esimene aken on tänavu novembris, teised kaks järgmise aasta märtsis ja mais.

2028. aasta käsipalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir peetakse 13.–30. jaanuarini ning turniiril osaleb 24 koondist. Neli finaalturniiri osalejat on juba teada: valitsev Euroopa meister Taani ning korraldajariigid Hispaania, Portugal ja Šveits, kes valiksarjas ei osale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

21:16

08:12

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

