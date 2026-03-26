Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

Eesti alagrupikaaslasteks on 2012. aastal Euroopa meistrivõistlustel hõbedale tulnud Serbia, Ukraina ning esimesest tugevusgrupist 2008. aastal olümpiahõbeda pälvinud Island.

Alagrupifaasis võistlevad 32 koondist 20 koha nimel. Loosiga moodustati kaheksa neljaliikmelist alagruppi, finaalturniirile pääsevad igast alagrupist kaks paremat ning lisaks neli paremat kolmanda koha meeskonda. Kolmandate kohtade võrdluses arvestatakse ainult nelja kohtumise tulemusi alagrupi esimese ja teise koha meeskondade vastu; neljanda koha meeskonna vastu peetud mängud arvesse ei lähe. Eesti oli loosimiseks paigutatud neljandasse tugevusgruppi.

Valikturniiri mängud peetakse kolmes aknas, igas on kaks vooru. Esimene aken on tänavu novembris, teised kaks järgmise aasta märtsis ja mais.

2028. aasta käsipalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir peetakse 13.–30. jaanuarini ning turniiril osaleb 24 koondist. Neli finaalturniiri osalejat on juba teada: valitsev Euroopa meister Taani ning korraldajariigid Hispaania, Portugal ja Šveits, kes valiksarjas ei osale.