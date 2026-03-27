Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

Eesti käsipallikoondisele loositi Euroopa meistrivõistluse valikmängudeks vastasteks Serbia, Ukraina ja Island. Neist kahe viimasega kohtus Eesti viimati MM-valiksarjas kaks aastat tagasi.

"Islandist on mälestused olemas, mitte väga hiljutised," kommenteeris käsipallikoondise abitreener Janar Mägi. "Serbia üks tugevamaid vastaseid, kes teises potis oli, ja Ukraina vastu on jälle positiivsed mälestused, et... väga palju hullemini minna vist ei oleks saanud, aga on mis on, ega seal lihtsaid vastaseid niikuinii ei ole."

B-koondisega mänginud Ukraina alistati kahe aasta taguses MM-valiksarjas nii kodus kui võõrsil, kuid Islandile jäädi suurelt alla, võõrsilmängus koguni 25:50. Mägi sõnul peavad kõik mängijad end sügiseks edasi arendama, kui tahetakse säilitada EM-ile pääsu eesmärki.

"Siht see kindlasti on, aga natuke tuleb realist ka olla," tõdes Mägi. "Siin tuleb meestele südamele panna, et me oleme täna aeglasemad kui teised satsid, me oleme väiksemad, me ei jõua nii palju joosta. Täna on see hetk, kus peaks endale keskenduma. Mehed peavad sellest aru saama, et jõusaalis ja jooksmas on vaja käia."

"Me võime nende vastaste videosid vaadata, kõiki asju teha, aga siht peab olema. Võitlema me läheme, aga ma arvan, et täna on õigem tee keskenduda enda tegevusele. Tulevad ka muutused erinevates koondistes, hakkame selle füüsise poolega tööle, see on ju kõige lihtsam asi, mida arendada. Täna me selles ikkagi ühte jalga lonkame võrreldes vastastega," sõnas koondise abitreener.

EM-ile pääsevad alagruppide kaks parimat, lisaks parimad neli kolmanda koha omanikku. Valiksari algab novembris.