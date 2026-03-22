Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

Sportland Arenal enam kui 750 pealtvaataja ees toimunud kohtumises läks Levadia esimest korda juhtima 17. minutil ning uuesti 71. minutil, mõlemal korral hoolitses tabamuse eest Mihkel Ainsalu. Paide esimene vastus tuli Henri Anieri pealöögist, lõpliku viigiväravaga aga nii lihtsalt ei läinud.

Viiendal üleminutil pääses Paide veel jooksma ning Daniel Cabral kukkus karistusalas, aga kohtunikud ei andnud külalistele penaltit. Levadia skooris järgnenud olukorras kolmanda värava, aga VAR-iga konsulteerimise järel see ei lugenud ning Paidele anti hoopis karistusala joonelt karistuslöök.

Portaal Soccernet.ee kirjutas, et olukorra tegi veelgi kentsakamaks asjaolu, et kui Moussa Sambe poleks Levadia rünnakut realiseerinud, poleks videokohtuniku abil karistuslööki määrata saanud. Kuna Cabrali kukkumine viis aga väravani, sai terve olukorra üle vaadata.

Cabral kõmmutas karistuslöögi latti ning see põrkas väravajoonele, misjärel see klaariti. Paide mängijad tähistasid mõistagi viigiväravat, Levadia mehed vaidlesid selle vastu. Taaskord sekkus aga VAR, mille abil määras peakohtunik Karl Koppel Paidele hoopis penalti, sest Victory Iboro tegi palli puhtaks löömisel Nikita Baranovile vea. Cabral sai 17. üleminutil lõpuks ikkagi penaltit lüüa ning vormistas 11 meetri pealt 2:2 viigi.

Kaks suurepärast väravat löönud Ainsalu oli mõistagi ERR-iga rääkides pettunud. "Päris lahe muinasjutt, päriselus ei koge muinasjutulisi hetki. Olin väga õnnelik, et sain sellisel hetkel väljakul olla peakohtunikuga," sõnas ründaja irooniaga.

Paide eest esimese värava löönud Henri Anier kiitis iluväravaid pakkunud vastast. "Müts maha Mihkli ees, lõi kaks suurepärast väravat. Ei usu, et ta trenniski neid iga päev lööb. Nii õigel hetkel tulid," sõnas Anier.

"Terve mäng oli võitluslik! Kohtunikud teevad oma tööd, lõpus oli arusaamatust, aga pealtvaatajatele väga huvitav mäng. Palju võitlust, nagu hooaja alguses oodata võis," lisas ta.

Levadia jätkab liigatabelis Nõmme Kalju järel teisel real, Paide pole veel päris oma mängu üles leidnud, kuid on kolme mänguga teeninud ühe võidu ja ühe viigi. Nende tulemuste saamiseks on tulnud ka kõvasti võidelda. "Hooaja algus, natuke rabe see mäng meil on, kunstmuru jätab kindlasti oma pitseri," rääkis Anier. "Aga hooaeg on veel pikk ees ja peame rohkem leidma neid ründajaid, oma mängu parandama. Eelmine mäng õnnestus taga null hoida, [pühapäeval] ei õnnestunud. Aus mäng, atraktiivne viik."

Paide tegi tänavuseks hooajaks koosseisus mitu muudatust, aga Anieri sõnul millegi taha pugeda ei ole. "Treenerilt on soov mängida sellist jalgpalli, me peame selle ellu viima. Peame oma mängu veel leidma, olema kliinilisemad ja kindlamad palliga. Neid tugevaid mänge veel tuleb ja peame näitama, et suudame ja tahame paremini," sõnas kogenud ründaja. "Võtame mäng mängult, nädalast nädalasse. Hooaeg on nii pikk, ootan juba järgmist mängu."

"Teen tööd edasi, vanust on ka, aga kirge ja isu on küll. Võitlen seal meeskonnas, kus olen. Tahan meeskonda edu eest anda endast väljakul kõik," lõpetas Anier.

Premium liiga jätkub 3. aprillil.