Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti

Levadia läks enam kui 750 pealtvaataja ees juhtima 17. minutil, kui Mihkel Ainsalu esimese puutega tõeliselt kauni värava lõi. Mäng kulges Sportland Arenal tasavägiselt ning poolajapausile mindigi viigiseisul, sest Henri Anier kerkis avapoolaja viimasel minutil Levadia kastis kõige kõrgemale ja realiseeris Siim Lutsu tsenderduse.

Pingeline heitlus jätkus ka teisel poolajal, aga võõrustaja Levadia läks uuesti juhtima 71. minutil, kui Ainsalu paremalt äärelt palli üle Paide väravavahi Ebrima Jarju kõmmutas.

Paide läks seejärel viigiväravat jahtima, aga Levadia ei andnud külalistele kuigi palju ruumi. Üleminutitel pääses Linnameeskond veel korra rünnakule ja Daniel Cabral kukkus karistusalas, kuid kohtunik otsustas penaltit mitte anda. Levadia pääses pärast seda jooksma ning Bubacarr Tambedou leidis värava eest Moussa Sambe, kes suurendas Levadia edu.

Kohtunikud konsulteerisid seejärel aga pikalt VAR-iga, et kontrollida olukorda Levadia kastis. Lõpuks otsustati, et viga tehti karistusalast väljas, mistõttu Levadia kolmas värav ei lugenud ning Paide sai hoopis karistuslöögi. Cabral saatis siis Levadia värava suunas kõva löögi ja pall põrkas latti, siis murule, siis uuesti latti ning lõpuks tagasi väljakule.

Paide mängijad tähistasid viigiväravat, aga kordusest oli keeruline kontrollida, kas pall ületas väravajoone. Sellele järgnes veel üks pikk VAR-i kontroll, millega määrati, et olukorras tehti hoopis Paide mängijale viga ja külalised said hoopis penalti.

Cabral realiseeris 17. üleminutil viigistava penalti ja Paide päästis sellega dramaatilise viigipunkti.

Enne mängu:

Levadia on alustanud hooaega kahe võiduga: kodus alistati FC Kuressaare 2:0 ja võõrsil Harju JK Laagri 3:1. Paide sai avavoorus võõrsil lüüa Pärnu Vapruselt 2:3, kuid oli teises voorus kodus üle Narva Transist 1:0.

Seejuures on tänavu Levadia peatreeneriks palgatud Vjatšeslav Zahovaiko olnud varem Paides nii mängija kui ka treener. "Paidega seovad mind toredad mälestused, oli häid, mõrudaid ja kibedaid perioode, mis olid õpetlikud," lausus ta kohtumise eel. "Toona seatud eesmärgid saavutasime ühise pingutusega, see oli vahva periood. Minu jaoks on iga mäng eriline, kaasa arvatud see."

"Meie eesmärk on minna mäng-mängult paremaks. Laual on kolm punkti ja au, neid lähemegi püüdma. Oleme rahulikud, enesekindlad ja meeskond on valmis ning näljane. Mõistame, et väikesed detailid saavad määravaks ja distsipliinil on oma roll."

Paide peatreener Vladimir Vassiljev on jällegi varasemalt juhendanud Levadiat. "Levadia on tugev ja kvaliteetne vastane, aga meie fookus on endal - oma distsipliinil, oma julgusel ja oma kvaliteedil," sõnas ta. "Me läheme sellele mängule vastu suure tahtega ja samal ajal väga selge eesmärgiga - mängida oma jalgpalli ja võidelda võidu nimel."