Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat

Laskesuusatamine
Laskesuusatamise MK Oslos. Meeste jälitussõit
Laskesuusatamise MK-etapil Oslo Holmenkollenis võitis meeste jälitussõidu norralane Sturla Holm Lägreid (0; +30.31,4), kes edestas sama aja saanud prantslast Eric Perrot'd (0).

Mõlemad läbisid tiirud puhtalt ja konkureerisid teineteisega terve distantsi vältel. Viimasest tiirust prantslasest 4,5 sekundit hiljem lahkunud Lägreid üritas lõpus tänavust MK-sarja üldvõitjat kandadelt raputada, aga see ei õnnestunud. Lõpusirgel sprinditi kõrvuti, kuid Lägreid suutis jala loetud sentimeetrid varem üle joone lükata.

Ühtlasi tähistas see Lägreidi jaoks juba viiendat MK-etapivõitu järjest: Kontiolahtis võitis ta ühisstardist sõidu, Otepääl sprindi ja jälitussõidu ning samad distsipliinid ka Holmenkollenis.

Kolmandana ületas finišijoone sprindi teine Emilien Jacquelin (Prantsusmaa; 2; +1.11,2), neljandaks tuli Martin Ponsiluoma (Rootsi; 3; +1.25,3), viiendaks Johan-Olav Botn (Norra; 1; +1.34,1) ja kuuendaks Vetle Sjaastad Christansen (Norra; 3; +2.18,2).

Kristo Siimer loovutas võrreldes sprindiga seitse positsiooni ja lõpetas 36. kohal (3; +4.44,7). Puhtalt lasknud Mark-Markos Kehva tõusis aga 14 positsiooni võrra ja sai 38. koha (0; +4.52,4).

MK-sarja lõpetavad pühapäeval meeste ja naiste ühisstardist sõidud. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet naiste sõidust kell 14.30 ja meeste omast kell 17.15.

Enne võistlust

Hooaja viimast sõitu stardib esimesena suurepärases hoos Sturla Holm Lägreid, kes on võitnud MK-sarjas viimased neli sõitu, sealhulgas ka Otepää sprindi ja jälituse. Temast neli sekundit hiljem saab lähte viimasel kolmel võistlusel norralase järel lõpetanud prantslane Emilien Jacquelin ning temast omakorda sekund hiljem kaasmaalane Eric Perrot.

Perrot on juba MK-sarja üldvõidu kindlustanud ja prantslane on ka jälitussõitude arvestuses 337 punktiga esikohal, aga peab laupäeval veel eemal hoidma Sebastian Samuelssoni (314 p), Tommaso Giacomelit (296 p) ja Johannes Dale-Skjevdali (294 p).

Kui esimesed kolm meest alustavad laupäeval viie sekundi sees, siis Martin Ponsiluoma saab liidrist lähte 19 sekundit hiljem. Minuti sisse mahuvad veel Vetle Sjaastad Christiansen (+0.28), Johan-Olav Botn (+0.31), Samuelsson (+0.35), Philipp Nawrath (+0.36), Isak Frey (+0.49), Michal Krcmar (+0.55) ja Campbell Wright (+0.58).

Stardinimekirjas on ka kaks eestlast: Kristo Siimer stardib 29. mehena, liidrist minut ja 50 sekundit hiljem; Mark-Markos Kehva kannab numbrit 52 ning läheb rajale Lägreidist kaks minutit ja 27 sekundit hiljem.

Toimetaja: ERR Sport

