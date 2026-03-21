X!

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas

{{1774077000000 | amCalendar}}
Julia Simon ja Elvira Öberg Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Oslos Holmenkollenis peeti laupäeval naiste laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimane jälitussõit, mis oli algusest lõpuni pingeline. Otsustaval sirgel jäi Hanna Öbergi ja Julia Simoni duellis peale rootslanna, Regina Ermits sai 38. koha.

Öberg ja Simon sõitsid koos alates esimesest lasketiirust, kui rootslanna kahel lasul eksis. Naised näitasid suurepärast taset ja liikusid järgmises kahes tiirus sisuliselt sama tempoga, aga mõlemad eksisid viimases tiirus ühel lasul, tehes sellega ukse lahti ka Elvira Öbergile.

Noorem õde lihvis küll vahet ja jõudis viimasel kilomeetril liidritest nelja sekundi kaugusele, aga Hanna Öberg tegi suurepärase tõusu ja asus 0,7 km enne finišit tempot dikteerima. Simon püsis rootslanna kannul ja naised jõudsid otsustavale sirgele kõrvuti, kuid Elvira Öberg lõpetas sõidu kindlamalt ja ületas joone Simonist pool sekundit varem. Hanna Öberg (1) kaotas võitjale lõpuks 23,2 sekundiga.

Lou Jeanmonnot eksis ühel lasul ja sai neljanda koha (+57,2), aga võttis selle tulemusega Suvi Minkkinenilt jälitussõitude kristallgloobuse. Soomlanna lõpetas hooaja viimases sõidus 23. kohaga (2; +2.33,3) ning kogus hooaja peale 380 punkti, jäädes Jeanmonnot'st (397 p) lõpuks 17 punkti kaugusele.

Jeanmonnot on juba kindlustanud ka MK-sarja üldvõidu, kuid pühapäevases ühisstardist sõidus näeb vinget võitlust teise koha nimel, sest neli naist mahuvad 38 punkti sisse. Jeanmonnot on kogunud 1109 punkti, Hanna Öberg on 883 punktiga teine, Elvira Öberg 867 punktiga kolmas, Minkkinen 856 punktiga neljas ning Lisa Vittozzi 845 punktiga viies.

42. naisena startinud Regina Ermits eksis esimeses tiirus ühel lasul ning kolmandas tiirus kahel lasul, aga läbis ülejäänud tiirud puhaste paberitega ning saavutas 60 võistleja arvestuses 38. koha (3; +3.46,0). Jälitussõitude arvestuses kogus ta hooaja peale 91 punkti, millega saavutas 26. koha.

Enne sõitu:

Hooaja viimases jälituses läheb esimesena rajale rootslanna Hanna Öberg, kellest viis sekundit hiljem saab lähte itaallanna Lisa Vittozzi. Temast omakorda 15 sekundit hiljem läheb rajale liidri Elvira Öberg (+0.20) ning minuti sisse mahuvad veel Julia Simon (+0.38), Ingrid Landmark Tandrevold (+0.51), Lou Jeanmonnot ja Anna Magnusson (+0.58).

Viimasel kahel hooajal MK-sarja üldarvestuses teiseks jäänud Jeanmonnot on tänavu suure kristallgloobuse juba kindlustanud, aga jälitussõidu arvestuses on esikohal Suvi Minkkinen (362 p). Jeanmonnot (342 p) jääb temast vaid 20 punkti kaugusele ning alustab laupäeval soomlannast minut ja 13 sekundit varem.

Jälitussõitu pääses ka Regina Ermits, kes kannab stardinumbrit 42 ning saab liidrist lähte kaks minutit ja seitse sekundit hiljem. Ermits on teinud tänavu MK-sarjas tubli vinge hooaja ja hoiab jälitussõitude arvestuses enne viimast võistlust 88 punktiga 21. kohta.

Toimetaja: ERR Sport

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo