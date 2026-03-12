X!

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

Laskesuusatamine
Roland Lessing (vasakul) jõudis esimese eestlasena MK-etapil esikolmikusse.
Roland Lessing (vasakul) jõudis esimese eestlasena MK-etapil esikolmikusse. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Otepääl toimuva laskesuusatamise MK-etapi raames saavad kõik huvilised laupäeval, 14. märtsil kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega.

Laupäeval kell 12.30 fännitelgis algaval üritusel osalevad Albertville'i ja Lillehammeri olümpiamängudel võistelnud Krista Lepik, 2009. aasta Pokljuka MK-etapil individuaalselt pjedestaalile jõudnud Roland Lessing, mitmete MK-etappide esikümnekohtadega rõõmustanud Eveli Saue, legendaarne treener ja tänavu kultuurkapitali elutööpreemia pälvinud Tõnu Pääsuke, NSVL-i koondises tegusid teinud Even Tudeberg, juunioride maailmameistrivõistlustel medalile jõudnud Matti Paavo ning 2014. aastal Oberhofi MK-etapil viienda koha saavutanud ja nüüd igapäevaselt ala vedav Kauri Kõiv.

Kõigil huvilistel on võimalus kohtumise järel küsida autogramme ja teha pilti Eesti laskesuusatamise endiste tippudega. 

Spordiajakirjaniku Johannes Vedru mikrofoni ees tulevad päevavalgele põnevad lood ja südamlikud meenutused. "Oleme legendide tundi ette valmistades lähtunud lausest, et elame kaasa tänastele tipptegijatele, kuid ärme unusta ka minevikku," sõnas Vedru, kelle eestvedamisel kirjutatakse Eesti laskesuusatamise ajaloost ka raamatut.

"Teos valmib aasta pärast, kui Otepääl toimuvad esimest korda maailmameistrivõistlused. Iga sarnane üritus, kus kohal on endised tipptegijad ja jutuks tulevad värvikad lood, aitavad ka tänastele noortele kirevat ajalugu meenutada," lisas Vedru. 

Laskesuusatamise MK-etapp peetakse Otepääl 12.-15. märtsini. Nelja võistluspäeva jooksul võisteldakse sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Lisaks tipptasemel laskesuusatamisele saavad külastajad kogeda mitmekesist kultuuriprogrammi, mis pakub muusikat ja tegevusi kogu perele. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

Toimetaja: Henrik Laever

