Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

Laskesuusatamine
Sverre Olsbu Röiseland
Sverre Olsbu Röiseland Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Laskesuusatamine

Saksamaa laskesuusakoondise naiste lasketreener Sverre Olsbu Röiseland sai pärast Milano Cortina olümpiamänge väga ehmatava uudise osaliseks, aga praeguseks on hullem möödas.

"Olümpiajärgsed päevad ei läinud plaanitult," kirjutas ta ühismeedias. "Minu kava oli lihte: veeta nädal kodus perega, veidi rahu ja vaikust ning pärast pinevat perioodi head ajad. Selle asemel sain uudise, mis pööras mu plaanid pea peale: mul diagnoositi munandivähk. Kõige õudsem uudis minu elus!"

"Õnneks on meil suurepärane tervishoiusüsteem ja ma sain peagi operatsioonile. Lõikus läks väga hästi ja pole mingeid märke selle siiretest. Ma ei jõua ära oodata, mil saan tagasi tiimi juurde maailmakarikasarjas. Olen veidi nõrk, aga valmis andma endast kõik. Ja kõigile - testige end. Varakult avastatuna on prognoos suurepärane."

Saksamaa naiste lasketreenerina tegutsev Sverre Olsbu Röiseland on Norra endise tipplaskesuusataja Marte Olsbu Röiselandi abikaasa.

Toimetaja: Siim Boikov

laskesuusauudised

