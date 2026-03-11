Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

"Olümpiajärgsed päevad ei läinud plaanitult," kirjutas ta ühismeedias. "Minu kava oli lihte: veeta nädal kodus perega, veidi rahu ja vaikust ning pärast pinevat perioodi head ajad. Selle asemel sain uudise, mis pööras mu plaanid pea peale: mul diagnoositi munandivähk. Kõige õudsem uudis minu elus!"

"Õnneks on meil suurepärane tervishoiusüsteem ja ma sain peagi operatsioonile. Lõikus läks väga hästi ja pole mingeid märke selle siiretest. Ma ei jõua ära oodata, mil saan tagasi tiimi juurde maailmakarikasarjas. Olen veidi nõrk, aga valmis andma endast kõik. Ja kõigile - testige end. Varakult avastatuna on prognoos suurepärane."

Saksamaa naiste lasketreenerina tegutsev Sverre Olsbu Röiseland on Norra endise tipplaskesuusataja Marte Olsbu Röiselandi abikaasa.