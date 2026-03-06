Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28.

Laskesuusatamise MK-etapil Kontiolahtis võitis meeste 20 km tavadistantsi prantslane Eric Perrot. Eestlastest oli parim Rene Zahkna, kes sai 28. koha.

Perrot läbis kõik tiirud eksimusteta ning edestas Norra koondislasi Sturla Holm Lägreidi (0) ja Vetle Sjaastad Christianseni (0) vastavalt 29,9 ja 47,9 sekundiga. MK-sarja prantslasest üldliidri jaoks oli tegu hooaja neljanda etapivõiduga, ühtlasi kindlustas ta endale tavadistantsi väikese kristallgloobuse.

Esikolmikule järgnesid itaallane Lukas Hofer (0; +1.18,1), sakslane Philipp Nawrath (2; +2.19,6) ja norralane Martin Uldal (1; +2.20,1). Oma hooaja parima esituse tegi Sloveenia vanameister Jakov Fak, kes teenis veatu laskmisega seitsmenda koha (+2.22,3).

Neljast eestlasest kõige kõrgemal kohal lõpetanud Rene Zahkna tegi ühe möödalasu esimeses püstitiirus ja teise möödalasu teises lamadestiirus. Kaotust võitjale kogunes 5.02,7.

Ülejäänud eestlastel oli kehv päev, sest Kristo Siimer sai 67. (5; +7.55,0), Mark-Markos Kehva 76. (5; +8.48,1) ja Mehis Udam 93. koha (6; +10.27,9).

Laupäevase võistluspäeva avab Kontiolahtis naiste 12,5 km ühisstart. Mehed võistlevad 4x7,5 km teatesõidus.

Enne võistlust:

Kokku on stardinimekirjas 98 laskesuusatajat, nende seas Eesti koondise esindajad Mark-Markos Kehva (number 27), Kristo Siimer (51), Rene Zahkna (84) ja Mehis Udam (92).

Tegemist on hooaja neljanda tavadistantsiga: hooaja avaetapil Östersundis teenis esikoha norralane Johan-Olav Botn ja jaanuaris Nove Mestos kavas olnud lühikesel tavadistantsil sai esikoha prantslane Eric Perrot.

Milano Cortina olümpial olid taas need mehed kõrgeimaid kohti jagamas: Botn võitis ja Perrot sai hõbeda. Pronksile tuli norralane Sturla Holm Lägreid. Kõik kolm on ka reedel Kontiolahtis stardis.

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp Kontiolahtis kestab 5.-8. märtsini.