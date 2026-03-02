Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

Eesti võistkond oli Saksamaal Arberis toimuvatel laskesuusatamise noorte ja juunioride MM-il segateatesõidus teise vahetuse järel esikohal, aga saavutas lõpuks 12. koha. Täpselt sama koha saavutas ka Eesti noorte nelik.

Yaroslav Neverov jättis kahes tiirus püsti neli märki ja saatis Jakob Kulbini rajale neljandana, aga kaks päeva varem tavadistantsil pronksmedali pälvinud Kulbin näitas taaskord taset ja viis Eesti kolmele möödalasule vaatamata esikohale. Paraku läksid Kretel Kaljumäe tiirud aiataha ning Kätrin Kärsna läks rajale seitsmendalt kohalt, üle finišijoone jõudis ta 12. võistlejana (2+16; +6.01,8).

Juunioride maailmameistriks tulid lätlased, kes tegid 15 möödalasku ja lõpetasid ajaga 1:17.55,2. Hõbeda pälvis Norra (0+8), kes kaotas Lätile vaid nelja ja poole sekundiga. Pronksmedali sai Prantsusmaa nelik (0+10; +58,7).

Eesti noorte nelik koosseisus Dominik Lopuhhin, Kristen Baumann, Mirtel Kaljumäe ja Rosibel Marii Kaldvee saavutasid 27 võistkonna konkurentsis 12. koha (3+18; +6.52,6).

Maailmameistriks tuli seitse märki püsti jätnud Austria ajaga tund, 12 minutit ja 29,1 sekundit. Pjedestaalile astusid veel Norra (0+11; +1.26,9) ning Soome (0+8; +2.03,2). Esimesena jäi medalist ilma Itaalia (1+9; +2.39,5).

Teisipäeval peetakse noormeeste ja meesjuunioride sprindisõidud, kolmapäeval neidude ja naisjuunioride sprindid.