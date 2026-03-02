X!

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

Laskesuusatamine
OM2026: laskesuusatamise meeste 20 km tavadistants
OM2026: laskesuusatamise meeste 20 km tavadistants Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia
Laskesuusatamine

Eesti võistkond oli Saksamaal Arberis toimuvatel laskesuusatamise noorte ja juunioride MM-il segateatesõidus teise vahetuse järel esikohal, aga saavutas lõpuks 12. koha. Täpselt sama koha saavutas ka Eesti noorte nelik.

Yaroslav Neverov jättis kahes tiirus püsti neli märki ja saatis Jakob Kulbini rajale neljandana, aga kaks päeva varem tavadistantsil pronksmedali pälvinud Kulbin näitas taaskord taset ja viis Eesti kolmele möödalasule vaatamata esikohale. Paraku läksid Kretel Kaljumäe tiirud aiataha ning Kätrin Kärsna läks rajale seitsmendalt kohalt, üle finišijoone jõudis ta 12. võistlejana (2+16; +6.01,8).

Juunioride maailmameistriks tulid lätlased, kes tegid 15 möödalasku ja lõpetasid ajaga 1:17.55,2. Hõbeda pälvis Norra (0+8), kes kaotas Lätile vaid nelja ja poole sekundiga. Pronksmedali sai Prantsusmaa nelik (0+10; +58,7).

Eesti noorte nelik koosseisus Dominik Lopuhhin, Kristen Baumann, Mirtel Kaljumäe ja Rosibel Marii Kaldvee saavutasid 27 võistkonna konkurentsis 12. koha (3+18; +6.52,6).

Maailmameistriks tuli seitse märki püsti jätnud Austria ajaga tund, 12 minutit ja 29,1 sekundit. Pjedestaalile astusid veel Norra (0+11; +1.26,9) ning Soome (0+8; +2.03,2). Esimesena jäi medalist ilma Itaalia (1+9; +2.39,5).

Teisipäeval peetakse noormeeste ja meesjuunioride sprindisõidud, kolmapäeval neidude ja naisjuunioride sprindid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

laskesuusauudised

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

23.02

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

21.02

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu

20.02

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

20.02

Eesti laskesuusakoondise peatreener: olen motiveeritud ametis jätkama

20.02

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks

19.02

Talihärm: uues rollis saan sportlaste eest veel paremini võidelda

18.02

Margus Ader: kõik käib ikkagi läbi investeeringute taristusse

18.02

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14.

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13.

17.02

Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

sport.err.ee uudised

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

15:50

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

15:33

Nisu jäi GP Pedalia kriteeriumil napilt pjedestaalikohata

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

13:55

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

13:24

Janika Lõiv sai Hispaanias hooaja avavõistlusel kolmanda koha

12:25

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo