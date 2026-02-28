X!

Aston Villa mõõn jätkus kaotusega tabeli viimase vastu

Jalgpall
Pettunud Aston Villa mängija.
Pettunud Aston Villa mängija. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas esikolmikusse kuuluv Aston Villa kaotas reedel 28. vooru avamängus võõrsil tabeli punasele laternale Wolverhampton Wanderersile 0:2.

Wolves asus tugevas vihmasajus peetud mängu juhtima 61. minutil, kui Joao Gomes lõi palli karistusala joonelt latipõrkest külaliste võrku. Villal oli üleminutitel hea võimalus viigistada, ent Wolvesi kaitsja Yerson Mosquera klaaris palli väravajoonelt minema ning hetk hiljem vormistas teisel pool väljakut lõppseisu Rodrigo Gomese tabamus.

Villa ei ole viimastel nädalatel erilises hoos olnud, sest viimasest kuuest mängust on võidetud vaid üks, lisaks langeti Inglismaa karikavõistlustel konkurentsist välja. Liigatabelis hoitakse 51 punktiga kolmandat kohta, aga lähim jälitaja Manchester United on jõudnud kolme punkti kaugusele.

Tabeli põhjas virelev Wolves jõudis hooaja teise võiduga 13 punktini. Kuigi tõenäoliselt kukub Wolves esiliigasse, siis vähemalt vältisid nad negatiivse rekordi püstitamist. Nimelt kogus Mart Poomi kunagine tööandja Derby County 2007/08 hooajal vaid 11 punkti ja Wolvesil õnnestus reedese võiduga see künnis ületada.

Toimetaja: Henrik Laever

