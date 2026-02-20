X!

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia jäähoki meeste poolfinaalist Kanada - Soome. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Kanada jäähokikoondis läbis A-alagrupi täiseduga ja tagas otsepääsme veerandfinaali. Kolmes esimeses mängus saadi jagu Tšehhist 5:0, Šveitsist 5:1 ja Prantsusmaast 10:2.

Veerandfinaalis mindi uuesti vastamisi Tšehhiga ja see kohtumine kujunes juba keerulisemaks. Kanada ei olnud kaugel väljalangemisest, aga suutis siiski lisaajal 4:3 võita.

Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud Soome jäähokikoondis alustas turniiri B-alagrupis 1:4 kaotusega Slovakkiale, aga suutis seejärel alistada Rootsi 4:1 ja Itaalia koguni 11:0.

Parima teise koha omanikuna pääseti otse veerandfinaali, kus saadi raske 3:2 lisaajavõit Šveitsi üle.

Toimetaja: ERR Sport

