TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

Täna kell 22.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia meeste jäähokiturniiri poolfinaalist USA - Slovakkia. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Jens Hubert Parras.

Ameerika Ühendriikide hokikoondis võitis olümpial C-alagrupi täiseduga: kõigepealt alistati Läti 5:1, seejärel Taani 6:3 ja viimases mängus ka Saksamaa 5:1.

See tõi otsepääsme veerandfinaali, kus tuli minna vastamisi Rootsiga, kes alistati lisaaja järel 2:1.

Slovakkia koondis alustas B-alagrupis 4:1 võiduga Soome üle ja alistas seejärel ka Itaalia 3:2, aga viimases voorus tuli tunnistada Rootsi 5:3 paremust.

Surnud ring tõi Slovakkiale siiski alagrupi esikoha ja pääsme veerandfinaali, kus saadi kindlalt 6:2 jagu Saksamaast.

Pärast Tšehhoslovakkia lagunemist on tegemist alles teise korraga, kui Slovakkia pääseb olümpial nelja parema hulka, aga sealt edasi finaali pole veel kordagi jõutud.