X!

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

OM2026
OM2026

Täna kell 22.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia meeste jäähokiturniiri poolfinaalist USA - Slovakkia. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Jens Hubert Parras.

Ameerika Ühendriikide hokikoondis võitis olümpial C-alagrupi täiseduga: kõigepealt alistati Läti 5:1, seejärel Taani 6:3 ja viimases mängus ka Saksamaa 5:1.

See tõi otsepääsme veerandfinaali, kus tuli minna vastamisi Rootsiga, kes alistati lisaaja järel 2:1.

Slovakkia koondis alustas B-alagrupis 4:1 võiduga Soome üle ja alistas seejärel ka Itaalia 3:2, aga viimases voorus tuli tunnistada Rootsi 5:3 paremust.

Surnud ring tõi Slovakkiale siiski alagrupi esikoha ja pääsme veerandfinaali, kus saadi kindlalt 6:2 jagu Saksamaast.

Pärast Tšehhoslovakkia lagunemist on tegemist alles teise korraga, kui Slovakkia pääseb olümpial nelja parema hulka, aga sealt edasi finaali pole veel kordagi jõutud.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

11:33

VIDEO | Huntkoerad röövivad olümpial tähelepanu sportlastelt

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

11:04

VAATA OTSE | Henry Sildaru võistleb rennisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

09:51

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

09:26

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

08:50

TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

11:33

VIDEO | Huntkoerad röövivad olümpial tähelepanu sportlastelt

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

11:04

VAATA OTSE | Henry Sildaru võistleb rennisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

10:15

Olümpiarajale jooksnud huntkoera elab Eestiski paarkümmend isendit

09:51

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

09:26

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

08:50

TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

00:10

Ambitsioonikas Petrõkina: tahaks veel kõrgemat kohta saada!

19.02

VIDEO | Petrõkina sooritas olümpiadebüüdil ka puhta vabakava

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo