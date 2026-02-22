Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

Soome läks seitse ja pool minutit pärast laupäevase pronksimängu algust juhtima ning Erik Haula viis põhjanaabrid 29. minutiks 2:0 ette. Slovakid suutsid mängu veel põnevust tuua, kui Tomaš Tatar vähendas pool minutit enne teise kolmandiku lõppu Pekingi olümpiapronksi kaotusseisu minimaalseks.

Otsustaval perioodil aga kahtlusi ei tekkinud: Roope Hintz ja Kaapo Kakko viskasid kolmandiku keskel 40-sekundilise vahega kaks väravat, Joel Armia ja Haula saatsid viimase nelja ja poole minuti jooksul litri juba tühja väravasse ning Soome teenis 6:1 võiduga pronksmedali.

Soome saatis slovakkide värava poole teele 35 viset, põhjanaabrite väravasuul seisnud Juuse Saros tõrjus 30 pealeviset.

Soomlastele on see ajaloo kaheksandaks meeste hokimedaliks. Lisaks Pekingi ajaloolisele olümpiakullale kuuluvad põjanaabrite auhinnakappi hõbedad 1988. ja 2006. aastast ning pronksid Lillehammeri, Nagano, Vancouveri, Sotši ja nüüd Milano Cortina mängudelt.