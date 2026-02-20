X!

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil

Kanada võiduvärava autor Nathan Mackinnon (vasakul).
Kanada võiduvärava autor Nathan Mackinnon (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano Cortina taliolümpial jõudis meeste jäähokiturniiril esimesena finaali Kanada, kes sai nelja parema seas Soomest jagu 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Soome asus kohtumist juhtima kolm minutit enne avakolmandiku lõppu, kui Sebastian Aho võitis lahtiviske, misjärel viskas litri vähemuses mänginud Kanada võrku Mikko Rantanen. Mõlemad meeskonnad sooritasid esimesel kolmandikul kaheksa pealeviset.

Teise kolmandiku alguses suurendas eduseisu kaheväravaliseks Erik Haula, kes pääses Kanada kaitseliini taha ja mängis üks-ühele olukorras üle vastaste puurivahi Jordan Binningtoni. Seejärel sai oma mängu paremini käima ka Kanada ning 15. minutil viskas ühe värava tagasi Sam Reinhart. Kanada tegi sel perioodil 14 pealeviset, Soome vaid kolm.

Kanada viigivärava viskas viimase vaatuse keskel Seha Theodore. Veidi rohkem kui kaks minutit enne normaalaja lõppu saadeti Soome kaitsja Niko Mikkola karistuspingile, mis tähendas, et Kanada sai võiduväravat jahtida arvulisest ülekaalust.

Kanada parim ründekolmik Connor McDavid, Macklin Celebrini ja Nathan MacKinnon muukis Soome südi kaitse lahti kaks sekundit enne karistuse lõppu, kui MacKinnon viskas terava nurga alt litri Soome võrku. Soomlased apelleerisid veel väravale eelnenud suluseisule, kuid kohtunikud ei näinud põhjust väravat tühistada.

Kohtumise lõpuks jäi Kanada arvele 39 ja Soomel 17 pealeviset. Soome võitis lahtivisked pisut parema protsendiga (54,1), aga kogus ka rohkem karistusminuteid (8 vs 4).

Kanada jõudis olümpiamängudel kullamatši 12 aasta pikkuse pausi järel ning läheb seal vastamisi USA - Slovakkia mängu võitjaga.

Enne mängu:

Kanada jäähokikoondis läbis A-alagrupi täiseduga ja tagas otsepääsme veerandfinaali. Kolmes esimeses mängus saadi jagu Tšehhist 5:0, Šveitsist 5:1 ja Prantsusmaast 10:2.

Veerandfinaalis mindi uuesti vastamisi Tšehhiga ja see kohtumine kujunes juba keerulisemaks. Kanada ei olnud kaugel väljalangemisest, aga suutis siiski lisaajal 4:3 võita.

Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud Soome jäähokikoondis alustas turniiri B-alagrupis 1:4 kaotusega Slovakkiale, aga suutis seejärel alistada Rootsi 4:1 ja Itaalia koguni 11:0.

Parima teise koha omanikuna pääseti otse veerandfinaali, kus saadi raske 3:2 lisaajavõit Šveitsi üle.

Toimetaja: ERR Sport

