Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga

Kui reedel oli Zunte näidanud aegu 58,88 ja 58,71, siis laupäeva esimene sõit oli seni aeglaseim - 59,10. Oma olümpia viimases sõidus sai Zunte aja 58,78. Reedel olid ajad oma voorudes paremuselt 22., laupäeval 23.

Olümpiavõitjaks krooniti austerlanna Janine Flock (3.49,02), kellele järgnesid sakslannad Susanne Kreher (+0,30) ja Jacqueline Pfeifer (+0,44). Zunte kaotas võitjale 6,45 sekundiga.

Enne kolmandat sõitu

Zunte tegi Eesti olümpiaajaloo esimese skeletonisõitjana reedel ajalugu ja tegi mõlemas sõidus tugeva stardi, kuid jäi finišis esimese 20 hulgast välja. 25-aastane Zunte koondtulemus pärast kaht sõitu on 1.57,79, otsustavale võistluspäevale läheb ta vastu 23. kohalt (+3,31).

Kolmanda sõidu eel on esikohal esimest olümpiamedalit jahtiv austerlanna Janine Flock, kelle koondajaks on 1.54,48. Talle järgneb sakslannade kolmik: teisel kohal on Susanne Kreher (+0,04), esikolmikusse mahub veel Jacqueline Pfeifer (+0,13) ja neljandal kohal jätkab Pekingis olümpiakulla võitnud Hannah Neise (+0,37).