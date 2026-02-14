X!

Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga

Darta Zunte Milano Cortina taliolümpiamängude skeletonisõidus
Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Eesti skeletonisõitja Darta Zunte teenis Milano Cortina olümpiamängudel 25 sportlase konkurentsis 23. koha.

Kui reedel oli Zunte näidanud aegu 58,88 ja 58,71, siis laupäeva esimene sõit oli seni aeglaseim - 59,10. Oma olümpia viimases sõidus sai Zunte aja 58,78. Reedel olid ajad oma voorudes paremuselt 22., laupäeval 23.

Olümpiavõitjaks krooniti austerlanna Janine Flock (3.49,02), kellele järgnesid sakslannad Susanne Kreher (+0,30) ja Jacqueline Pfeifer (+0,44). Zunte kaotas võitjale 6,45 sekundiga.

Enne kolmandat sõitu

Zunte tegi Eesti olümpiaajaloo esimese skeletonisõitjana reedel ajalugu ja tegi mõlemas sõidus tugeva stardi, kuid jäi finišis esimese 20 hulgast välja. 25-aastane Zunte koondtulemus pärast kaht sõitu on 1.57,79, otsustavale võistluspäevale läheb ta vastu 23. kohalt (+3,31).

Kolmanda sõidu eel on esikohal esimest olümpiamedalit jahtiv austerlanna Janine Flock, kelle koondajaks on 1.54,48. Talle järgneb sakslannade kolmik: teisel kohal on Susanne Kreher (+0,04), esikolmikusse mahub veel Jacqueline Pfeifer (+0,13) ja neljandal kohal jätkab Pekingis olümpiakulla võitnud Hannah Neise (+0,37).

Toimetaja: ERR Sport

