FOTOD | Eesti skeletonikaardile viinud Darta Zunte naudib olümpiaõhku

OM2026
Darta Zunte olümpiakülas
OM2026

Üha enam jõuab olümpiapaika Eesti koondise esindajaid ja teiste seas on Cortina olümpiakülas end sisse seadnud ka skeletonisõitja Darta Zunte.

Lätis sündinud ja kasvanud Zunte hakkas Eestit esindama 2022. aastal ja tal on suguvõsas ka Eesti juured. Milano Cortina mängudel saab temast esimene Eesti skeletonisõitja olümpiamängudel.

Naiste skeletoni ametlikud treeningud on kavas alates järgmisest nädalast ehk 9.-11. veebruaril. Võistlussõidud peetakse 13. ja 14. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

