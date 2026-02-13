X!

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha

Darta Zunte
Darta Zunte Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia
Esimese Eesti skeletonisõitjana olümpiamängudel startinud Darta Zunte on naiste skeletoni kahe sõidu järel 23. kohal. Otsustavad sõidud toimuvad Cortinas laupäeval.

Zunte alustas esimest reedest sõitu kiirelt ning tema stardiaeg 4,96 oli 25 naise konkurentsis 14., lõpuks läks talle kirja aeg 58,88, millega jäi koos Lõuna-Korea skeletonisõitja Hong Sujungiga jagama 22. kohta. Neist tahapoole jäid veel Puerto Rico esindaja Kellie Delka ja Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane Nicole Burger.

Esimese sõidu kiireim oli austerlanna Janine Flock ajaga 57,22, Zunte kaotas talle 1,66 sekundit. Kahekordsele MM-hõbedale järgnesid sakslanna Susanne Kreher (+0,02) ja britt Tabitha Stoecker (+0,18).

Pööratud järjestusega teises sõidus läks Zunte rajale kolmandana ning sai aja 58,71. Seekord oli stardiaeg 4,98, mis oli taas paremuselt 14. Kahe sõidu koondaeg 1.57,59 annab Zuntele kokkuvõttes 23. koha.

Flock (1.54,48) edestab kolme sakslannat: Kreher kaotab 0,04, Jacqueline Pfeifer 0,13 ja Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud Hannah Neise 0,37 sekundit.

Enne võistlust:

Naiste skeletonis teeb kaasa 25 sportlast, teiste all stardib numbriga 23 ka Eesti esindaja Darta Zunte. Sellega teeb ta Eesti olümpiaajalugu, sest varem pole ükski Eesti skeletonisõitja viie rõnga all startinud.

Esimese Eesti skeletonisõitjana olümpiamängudel osalev Zunte on saanud treeningutel korra 19. koha, kolm korda 20. koha ja kahel kolmapäevasel treeningul oli ta 21.

Oma seni parima aja 59,03 sõitis Zunte välja kolmapäeva esimesel treeningul, kuid seejuures kaotus parimale oli suurim ehk 1,93 sekundit.

Esimesed kaks võistlussõitu toimuvad reedel, 13. veebruaril. Kaks järgmist laupäeval, misjärel selguvad ka medalivõitjad.

Toimetaja: ERR Sport

