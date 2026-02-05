X!

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

Foto: ERR
Milano Cortina olümpiamängudel esindab Eestit teiste seas lätlannast skeletonisõitja Darta Zunte, kel on küll Eesti juured.

"Seni on olnud võrratu," kommenteeris ta oma esimesi päevi olümpiapaigas. "Meil oli eile üks treening. See oli okei. Parem kui arvasin. Olime siin ka novembris ja siis oli keeruline. On endiselt, aga loodame, et saame selle võistluseks selgeks."

"Mõistagi on veel palju tööd teha. Peame mõistma, mida teha varustusega. Kuidas on iga kurvi kõige parem läbida. Arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening."

Zunte sõnul on ta olümpiaks valmis. "Ma olen teinud kõik, mis võimalik. Olen teinud kõvasti tööd. Jätkan tööd järgmise nädala. Olen igati ette valmistunud ja arvan, et olen valmis."

Cortinas viibiv Zunte on olümpiakülaga rahul. "Ma arvan, et see on väga kena. Mulle meeldivad need väikesed majakesed. Mulle meeldib mu toakaaslane Mari. Ta on väga tore. Saame üsna hästi läbi. Üldiselt on atmosfäär väga hea ja mulle meeldib siin olla."

Mida tähendab Eesti esindamine? "See tähendab kõike! See on kõige suurem unistus. Et olla siin ja esindada teie maad. Ma ei tea, mida veel öelda. See on iga sportlase ülim eesmärk, kus olla ja võistelda."

Toimetaja: Siim Boikov

