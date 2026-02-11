Darta Zunte näitas treeningutel aegu, mis lubavad umbes 20. kohta

Eesti skeletonisõitja Darta Zunte on läbinud Milano Cortina olümpial kuus ametlikku treeningsõitu ja järgmisena on kavas juba neli võistlussõitu.

Esimese Eesti skeletonisõitjana olümpiamängudel osalev Zunte on saanud treeningutel korra 19. koha, kolm korda 20. koha ja kahel kolmapäevasel treeningul oli ta 21.

Oma seni parima 59,03 sõitis Zunte välja kolmapäeva esimesel treeningul, kuid seejuures kaotus võitjale oli suurim ehk 1,93 sekundit.

Kokku osaleb naiste skeletonis 25 sportlast.

Esimesed kaks võistlussõitu toimuvad reedel, 13. veebruaril. Kaks järgmist laupäeval, misjärel selguvad ka medalivõitjad.