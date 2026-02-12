X!

Šveitsi mehed viskasid Prantsusmaale neli vastuseta väravat

OM2026: Šveitsi - Prantsusmaa
Neljapäeval jätkub Milano Cortina taliolümpia jäähokiprogramm, päeva esimeses mängus teenis Šveits Prantsusmaa üle kindla 4:0 võidu.

Šveits alustas tabamustega varakult, kui Damien Riat saatis 55 sekundit pärast mängu algust litri vähemusse jäänud prantslaste väravasse. Kahe minuti ja 11 sekundi pärast oli edu juba kaheväravaline, tabamuseni jõudis Janis Moser.

Meeskonnad mängisid seejärel tasavägise mängu, kus väravalisaks oli vaja oodata otsustava kolmandikuni. 51. minutil viis Timo Meier Šveitsi kolmega juhtima ning Meier pani võidule ka punkti, kui sai 57. minutil kirja oma teise tabamuse, vormistades sellega Šveitsile 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) võidu.

Lisaks värava autoritele said eeltöö eest resultatiivsuspunkte Kevin Fiala, Roman Josi, Dean Kukan, Sven Andrighetto, Philipp Kurashev, Michael Fora. Teise värava visanud Moser andis ühele tabamusele ka söödu. Šveits tegi Prantsusmaa väravale 43 viset, šveitslaste puurivaht Leonardo Genoni tõrjus kõik 27 prantslaste viset.

Neljapäeva õhtul peetakse veel neli kohtumist, jääl käivad ka Soome ja Kanada naised. ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel näeb Tšehhi ja Kanada kohtumist, mille ülekanne algab kell 17.35. Õhtul lähevad vastamisi Läti ja USA, ülekanne algab kell 22.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

