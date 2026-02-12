TÄNA OTSE | Läti hokimehed kohtuvad avamängus ameeriklastega

Täna kell 22.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängude meeste jäähokiturniiri mängult Läti - USA. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Jens Hubert Parras.

Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniir tuleb väga kõrgetasemeline, sest tosina aasta pikkuse pausi järel osalevad olümpial taas kõik maailma parimad mängijad. Põhja-Ameerika tippliiga NHL teeb olümpiaturniiri ajaks mängudest pausi ja paljude riikide koondised saavad nii kaasata turniirile kõik oma tipud.

Läti koondisele tuleb ookeani tagant appi kuus meest: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Teodors Blugers, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikinš ja Arturs Šilovs.

Samuti kuulub peatreener Harijs Vitolinši nimetatud koosseisu NHL-i kogemusega kauaaegne kapten Kaspars Daugavinš, kes mängib hetkel Saksamaa esiliigas ja kelle jaoks on tegemist juba neljanda olümpiaga.

Läti on alates 2002. aasta Salt Lake City olümpiast jäänud vaid korra mängudelt eemale – meeskond ei kvalifitseerunud 2018. aasta PyeongChangi olümpiale. Parimal juhul ehk 2014. aastal Sotšis tuldi kaheksandaks.

Läti avamängu vastane USA on Kanada kõrval teine suursoosik kuldmedalile. Samas on USA OM-il tuntud pigem ebaõnnestujana, sest pärast 1980. aasta kuldmedalit on suudetud võita vaid kaks hõbedast autasu: 2002. aastal Salt Lake Citys ja 2010. aastal Vancouveris.

Pika kullaootuse lõpetamiseks on koosseisu valitud teiste seas Auston Matthews, Jack Eichel, Jake Guentzel ja Matthew Tkachuk. Nende suurimaks tugevuseks on muljetavaldav väravavahtide valik: Connor Hellebuyck, Jake Oettinger ja Jeremy Swayman.