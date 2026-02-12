X!

TÄNA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti

OM2026
OM2026

Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängude meeste jäähokiturniiri mängult Tšehhi - Kanada. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniir tuleb väga kõrgetasemeline, sest tosina aasta pikkuse pausi järel osalevad olümpial taas kõik maailma parimad mängijad. Põhja-Ameerika tippliiga NHL teeb olümpiaturniiri ajaks mängudest pausi ja paljude riikide koondised saavad nii kaasata turniirile kõik oma tipud.

Üheksakordsel olümpiavõitjal Kanadal on kohal tõeline staaride paraad, eesotsas kahekordse olümpiavõitja Sidney Crosby, maailma parimaks mängijaks peetava Connor McDavidi ning NHL-i liidermeeskonna Colorado Avalanche'i eduvedurite Nathan MacKinnoni ja Cale Makariga.

Kanada võitis kaks viimast NHL-i mängijate osalusel toimunud olümpiaturniiri Vancouveris (2010) ja Sotšis (2014), kuid Pyeongchangis (2018) tuli leppida pronksmedaliga ja Pekingis (2022) saadi kuues koht.

Kanada esimeseks vastaseks A-alagrupis on samuti niinimetatud suurde kuuikusse kuuluv Tšehhi. Tšehhi koosseisu kuulub 11 NHL-is leiba teenivat meest ning nende suurimateks staarideks on David Pastrnak, Martin Necas, Tomas Hertl ja Radko Gudas.

Tšehhi tuli 1998. aastal Naganos olümpiavõitjaks ning teenis 2006. aastal Torinos pronksmedali. Pekingi mängudel jäädi esimesena sõelmängudelt välja.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

12:18

Spordimuuseumi kogud. Olümpiavõitja Ants Antsoni uhke kasukas

12:10

VAATA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit Uuendatud

11:55

TÄNA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti

11:20

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda

09:39

TÄNA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat

08:35

Itaalia paarid näitasid kodurajal võimu

08:05

Slovakkia alistas avamängus valitseva olümpiavõitja Soome

00:11

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

12:18

Spordimuuseumi kogud. Olümpiavõitja Ants Antsoni uhke kasukas

12:10

VAATA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit Uuendatud

11:55

TÄNA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti

11:20

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda

10:41

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

10:06

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

09:39

TÄNA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat

08:35

Itaalia paarid näitasid kodurajal võimu

08:05

Slovakkia alistas avamängus valitseva olümpiavõitja Soome

00:11

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:03

Cizeron tegi tihedas heitluses jäätantsuajalugu Uuendatud

11.02

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Uisutreener Vaher usub, et Liiv võtab end 500 meetriks väga hästi kokku

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo