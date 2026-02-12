TÄNA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti

Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängude meeste jäähokiturniiri mängult Tšehhi - Kanada. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniir tuleb väga kõrgetasemeline, sest tosina aasta pikkuse pausi järel osalevad olümpial taas kõik maailma parimad mängijad. Põhja-Ameerika tippliiga NHL teeb olümpiaturniiri ajaks mängudest pausi ja paljude riikide koondised saavad nii kaasata turniirile kõik oma tipud.

Üheksakordsel olümpiavõitjal Kanadal on kohal tõeline staaride paraad, eesotsas kahekordse olümpiavõitja Sidney Crosby, maailma parimaks mängijaks peetava Connor McDavidi ning NHL-i liidermeeskonna Colorado Avalanche'i eduvedurite Nathan MacKinnoni ja Cale Makariga.

Kanada võitis kaks viimast NHL-i mängijate osalusel toimunud olümpiaturniiri Vancouveris (2010) ja Sotšis (2014), kuid Pyeongchangis (2018) tuli leppida pronksmedaliga ja Pekingis (2022) saadi kuues koht.

Kanada esimeseks vastaseks A-alagrupis on samuti niinimetatud suurde kuuikusse kuuluv Tšehhi. Tšehhi koosseisu kuulub 11 NHL-is leiba teenivat meest ning nende suurimateks staarideks on David Pastrnak, Martin Necas, Tomas Hertl ja Radko Gudas.

Tšehhi tuli 1998. aastal Naganos olümpiavõitjaks ning teenis 2006. aastal Torinos pronksmedali. Pekingi mängudel jäädi esimesena sõelmängudelt välja.