Eesti lippu kannavad olümpia avatseremoonial Talihärm ja Liiv

Eesti lippu kannavad 6. veebruaril toimuval XXV taliolümpiamängude avatseremoonial Milano Cortinas kaks Eesti olümpiakoondise veterani, laskesuusataja Johanna Talihärm ja kiiruisutaja Marten Liiv.

Rahvusvaheline olümpiakomitee jätkab ka Itaalias Tokyo olümpiamängudelt alguse saanud traditsiooniga, kus ühe riigi lippu kannavad mees ja naine korraga. EOK valis lipukandjateks oma neljandal olümpial võistleva Talihärma ja kolmandale olümpiale sõitnud Liivi.

Siiski ei kanna sportlased lippu kõrvuti. Nimelt peetakse olümpiamängude pidulik avatseremoonia neljas eri paigas: Milanos, Cortinas, Livignos ja Predazzos. Liiv toob lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kannab lippu Cortina olümpiakülas.

32-aastane laskesuusataja Talihärm, kes kandideerib tänavu taliolümpial ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks, ootab avatseremooniat väga. "On au taas kanda laskesuusatajate nimel olümpia avamisel Eesti lippu. Mäletan, kui esimest korda 2014 Sotši olümpiale läksin, kandis Indrek Tobreluts lippu ning Eesti delegatsiooniga staadionile siseneda oli väga vägev tunne. Cortina avamine on kindlasti natuke teistsugune, kuid tegu on ajaloolise hetkega meile kõigile," ütles Talihärm.

29-aastane Liiv on lipukandmise eel väga elevil. Marssinud on ta varem 2018. aastal PyeongChangi avatseremoonial. "Juba siis, kui ma kuulsin, et avamine toimub San Sirol, käis mul klõps, et vot sinna ma tahan minna! Mul on väga hea meel, sest ma olen väga suur jalgpallifänn. Olen väga tänulik Eesti Olümpiakomiteele, et mulle see võimalus usaldatakse," ütles ta.

XXV taliolümpiamängud peetakse Milano Cortinas 6.-22. veebruarini, kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill alustab võistlemist juba 4. veebruaril.

Eesti varasemad lipukandjad taliolümpiatel (taasiseseisvumise järel):

2022 Peking: freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja murdmaasuusataja Martin Himma
2018 PyeongChang: kiiruisutaja Saskia Alusalu
2014 Sotši: laskesuusataja Indrek Tobreluts
2010 Vancouver: laskesuusataja Roland Lessing
2006 Torino: laskesuusataja Eveli Saue
2002 Salt Lake City: kahevõistluse olümpiapronks Allar Levandi
1998 Nagano: laskesuusataja Kalju Ojaste
1994 Lillehammer: kahevõistleja Allar Levandi
1992 Albertville: kiiruisutamise olümpiavõitja Ants Antson

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti lippu kannavad olümpia avatseremoonial Talihärm ja Liiv

