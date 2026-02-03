X!

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Eesti olümpiakoondise lippu kannavad Milano Cortina talimängude avatseremoonial laskesuusataja Johanna Talihärm ja kiiruisutaja Marten Liiv.

Rahvusvaheline olümpiakomitee jätkab ka Itaalias Tokyo olümpiamängudelt alguse saanud traditsiooniga, kus ühe riigi lippu kannavad mees ja naine korraga. Siiski ei kanna sportlased lippu kõrvuti. Nimelt peetakse olümpiamängude pidulik avatseremoonia neljas eri paigas: Milanos, Cortinas, Livignos ja Predazzos. Liiv toob lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kannab lippu Cortina olümpiakülas.

"Kui [Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht] Merili Luuk mulle seda pakkus, tekitas see algselt kerge ehmatuse," rääkis Liiv teisipäeva õhtul ERR-ile. "See on väga-väga suur au minu jaoks ja eriti just seepärast, et Pekingi olümpiamängudel pidin sellest loobuma, sest mu jaoks oli järgmise päeva hommikul tähtis testvõistlus."

"Nüüd õnneks kõik asjad klapivad, testvõistlus on kolmapäeval ja avatseremoonia on reedel. Ootan põnevusega!" lisas Liiv.

"Testvõistlusel saab iga uisutaja valida endale sobiva distantsi - minul 500 meetrit - ja saab testida jäätingimusi," rääkis Ants Antsoni ja Saskia Alusalu kõrval kolmanda Eesti kiiruisutajana OM-i avatseremoonial lippu kandev Liiv teda kolmapäeval ootavast.

"See on parem kui treeningul, sest treeningul võib vahel juhtuda nii, et kui teed kiiret ringi, jääb keegi sulle ette. Testvõistlusel saad teha oma sõitu ja keskenduda nendele asjadele, millele pead keskenduma."

Toimetaja: Anders Nõmm

