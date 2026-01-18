X!

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

Foto: Eesti Curlingu Liit
Tallinnas lõppenud kurlingu segapaaride MK-etapil läks võit norralastele, Eesti paarid alagrupist edasi ei pääsenud. Marie Kaldvee ja Harri Lille norralasest treener Steffen Walstad ütleb, et liiga palju senistele tulemustele ei keskenduta ja olümpial algab kõik ikkagi nullist.

Walstad tunneb, et kuigi kodusel turniiril medalimängudesse ei jõutud, on siit ikkagi üht-teist mõne nädala pärast algavaks olümpiaks kaasa võtta, kuigi enesekindlusele on viimase aja tulemused kahtlemata pitseri jätnud.

"Oleme tänavu kindlasti rohkem pinges kui eelmisel aastal, kui meil kõik hästi õnnestus. Aga kurling ongi sentimeetrite mäng - üks sentimeeter siia-sinna määrab selle, kui palju sul järgmisel hetkel punkte on," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"See otsustab kõik. Eelmisel aastal olime hea laine peal, võitsime mänge, sel aastal on need sentimeetrid meie kahjuks läinud ja me kaotame. Aga teeme veel tööd ja loodetavasti saame soorituse olümpiaks korda."

Olümpiamängude kurlinguturniir algab juba 4. veebruaril, mis ei jäta tööks tehnika ega psühholoogilise poolega just palju aega. Walstadil on aga selge plaan, mida nimelt tuleb tulevaste nädalatega parandada.

"Kui mängime hea vooru, siis mängime sama hästi kui varemalt - seal meil probleemi ei ole," täheldas Walstad. "Küsimus on pigem selles, kuidas panna samaaegselt kokku kaheksa head mänguvooru. Asi polegi niivõrd selles, et teha midagi teistmoodi, kuivõrd alumise taseme tõstmises pisut kõrgemale, et võiksime igas voorus hästi mängida."

Ise Norra meeskonnaga eelmisel olümpial käinud Walstadi sõnul ei tasu hooaja senistele tulemustele liiga palju tähelepanu pöörata - olümpial algab kõik nullist.

"Eelmisi olümpiamänge vaadates on näha, et mõnel tiimil, kellel on olnud suurepärane hooaeg, läheb OM äkitselt aia taha," võrdles ta. "Ja neil, kellel pole olnud hea hooaeg, läheb jälle hästi. Olümpia on lihtsalt täiesti teistmoodi kui kõik teised turniirid. Meie jaoks on see sel hooajal hea, sest alustame puhtalt lehelt."

Toimetaja: Siim Boikov

