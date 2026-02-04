Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima

Eesti kurlingupaar Harri Lill ja Marie Kaldvee tuli Milano Cortina taliolümpiamängude avamängus Šveitsi vastu viimase kiviga välja neljapunktilisest kaotusseisust, aga lisavoorus olid vastased paremad.

Milano Cortina taliolümpia ei alanud muretult, sest vaid loetud minutid pärast olümpia esimeste võistluste algust oli Cortina kurlingustaadionil elektrikatkestus. Lühikese pausi järel said kohtumised jätkuda ja avavoorus sai punkti Šveitsi abielupaar Briar Schwaller-Hürlimann ja Yannick Schwaller, aga Lill ja Kaldvee viigistasid teises voorus seisu.

Kolmandas voorus tegid eestlased head tööd, aga šveitslastel õnnestus viimase viskega siiski kaks punkti võtta. Neljandas voorus sooritas Lill suurepärase viske ja Eesti paistis saavat kaht punkti, aga Schwaller-Hürlimann vastas samuti vinge viskega ja pikendas sellega Šveitsi edu kolmele punktile.

Viiendas voorus said šveitslased veel ühe silma juurde, Eesti paar otsustas seejärel kasutada power play'd ja Kaldvee kindlustas viimase viskega kaks punkti. Seitsmendale voorule mindi vastu Šveitsi 5:3 eduseisul ning nad otsustasid ühtlasi rakendada ka power play'd. See kandis vilja ning abielupaar lisas otsustavaks vooruks veel kaks punkti.

Šveitslased mängisid eduseisuga ebakindlalt ning jätsid Lillele ja Kaldveele suurepärase võimaluse seis viigistada. Külmaverelised eestlased suutsid oma viimase kiviga tabloole viigiseisu tuua ning viisid mängu otsustavasse lisavooru.

Šveitsi paar tekitas endale otsustavatel hetkedel siiski soodsama olukorra ning Lill ja Kaldvee pidid olümpiaturniiri avamängus leppima 7:9 kaotusega. Teistes vastasseisudes alistas Suurbritannia esindus Norra 8:6, Rootsi alistas Lõuna-Korea 10:3 ja Kanada teenis Tšehhi üle 10:5 võidu.

Eesti paar peab neljapäeval kaks mängu: ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne kohtumisest Suurbritanniaga algab kell 11.00 ning kohtumisest Rootsiga kell 20.00.

Enne mängu:

2024. aastal maailmameistrivõistlustel hõbemedalile tulnud ja aasta hiljem MM-il neljanda koha saavutanud Marie Kaldvee ja Harri Lill teevad täna oma olümpiadebüüdi.

Eesti paari esimeseks vastaseks on šveitslased Briar Schwaller-Hürlimann ja Yannick Schwaller, kes teenisid paarina 2024. aasta MM-il neljanda koha.

32-aastane Schawaller-Hürlimann on 2023. aasta naiskondlik maailmameister ja 2022. aasta naiskondlik EM-hõbe. 30-aastane Schwaller on meeskonnaga võitnud kaks MM-medalit ja neli EM-medalit.

Segapaaris kurlingu olümpiaturniiril osaleb kümme riiki. Lisaks Eestile ja Šveitsile on võistlustules veel Kanada, Tšehhi, Suurbritannia, Itaalia, Norra, Lõuna-Korea, Rootsi ja USA esindused.

Alagrupifaasis peavad kõik riigid üheksa kohtumist ning alagrupist pääseb edasi neli parimat. Medalimängud toimuvad 10. veebruaril.

***

Segapaaris kurling on tempokas ja vaataja jaoks kaasahaarav ala, kus olulisel kohal on strateegia ning vastase sammude ette nägemine. Tavakurlingust eristab segapaaris kurlingut see, et võistkondadel on oluliselt vähem mänguaega, millest tuleneb hoogne tempo ning surve mõelda ja otsustada kiiresti. Vaataja jaoks teeb mängu põnevaks seegi, et võistlejatel on mikrofonid, mis võimaldavad kuulda mängijate arutelusid, et mängust ja strateegiast paremini aru saada.

Kivid ja voorud

Kohtumine koosneb kaheksast voorust ning üks võistkond viskab ühe vooru ajal viis kivi.

Igal võistkonnal on enne vooru algust üks kivi väljakule ette paigutatud. Antud mänguvoorus viimase kivi eelisega võistkond paigutab oma kivi ringi sisse ning vastase kivi paigutatakse ringi ette kaitseks. Vastaste kivide eemaldamine ringist ehk "majast" ei ole lubatud kuni neljanda kivini.

Üks mängijatest peab viskama esimest ja viimast kivi ning teine mängija viskab teist, kolmandat ja neljandat kivi. Eesti puhul viskab tavaliselt esimest ja viimast kivi Marie Kaldvee ning keskmisi kive viskab Harri Lill, kuid vajadusel saavad nad järjekorda muuta. Harjata tohivad mõlemad mängijad nii nagu nad mängu käigus ise otsustavad.

Minimaalselt tuleb võistkondadel mängida omavahel kuus vooru. Juhul, kui kaheksanda vooru lõpuks on seis viigis, mängitakse lisavoor.

Punktisüsteem

Voor lõpeb, kui mõlemad tiimid on oma viis kivi ära visanud ning punktiarvestusse lähevad ainult need kivid, mis asuvad ringide sees või puudutavad ringe.

Mängijate eesmärgiks on visata oma kivid punktiala ehk "maja" keskpunktile võimalikult lähedale. Punkte saab ainult see võistkond, kelle kivi on keskpunktile kõige lähemal ning arvesse lähevad kivid, mis on vastase lähimast kivist keskpunktile lähemal. Näiteks: kui vooru lõpus on kolm punast kivi keskpunktile kõige lähemal ja sinine lähim kivi on alles neljas, saab punane võistkond kolm punkti ja sinine punkte ei saa.

Viimase kivi eelis

Viimase kivi eelis ehk "haamer" tähendab, et võistkond saab antud voorus õiguse visata viimane kivi. Viimane vise annab eelise olukord enda kasuks pöörata.

Kui võistkond saab voorus punkte, läheb haamer üle vastasele. Segapaaris kurlingus üldjuhul mänguvoor nulliga ei lõppe, kuid juhul kui see peaks juhtuma, liigub viimase kivi eelis vastasele.

Viimase kivi eelist kasutades soovivad mängijad saada vähemalt kaks punkti. Võistkond, kellel viimase kivi eelis puudub, üritab vastast sundida võtma vaid ühte punkti, et saada siis ise järgmises voorus viimase kivi eelis ja üritada võtta kaks punkti.

Rööv

Rööviks nimetatakse olukorda, kui punkti võidab võistkond, kellel ei ole antud voorus viimase viske eelist. Rööv näitab, et tiim mängis kaitses väga hästi ja sundis vastast vigadele. Rööv on tihti suur taktikaline võit, mis võib muuta mängu edasist kulgu.

Power play

Power play ehk PP on võimalus, mida kumbki võistkond saab kasutada ühes voorus mängu jooksul. Mängutablool on see erimärgistusega märgitud. PP vooru käigus paigutatakse kivid tavapärase kesktsooni asemel väljapoole, diagonaalselt väljaku küljele. See loob PP võtnud võistkonnale parema võimaluse mitme punkti teenimiseks või kindla peale ühe punkti võtmiseks. Vastase eesmärgiks on aga seda takistada.