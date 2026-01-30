X!

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudele maailma edetabeli viienda segapaarina sõitvad kurlingumängijad Marie Kaldvee ja Harri Lill käisid "Ringvaates" algavast OM-ist rääkimas ning võtsid ühtlasi vaatajatele näitamiseks kaasa oma spordikoti.

Kaldvee ja Lill sõidavad Milano Cortina taliolümpiale Eesti ehk peamise medalilootusena. Survega toime tulemiseks on maailma tipp-paaril kogemused olemas.

"Eks me oleme aastaid tööd teinud, maailmameistrivõistlustel käinud ja teame, kuidas käituda, mida teha," rääkis "Ringvaates" Kaldvee. "Meil on ka spordipsühholoog, kes meid igapäevaselt aitab, kes suudab meie võtted viia tegevustele, mitte emotsioonidele ja tunnetele."

"Ringvaates" näitasid Kaldvee ja Lill vaatajatele, mis nende spordikotti kuulub. Saatejuht Marko Reikopile pakkus huvi jalatsipaar, mis pealt tavaline, kuid alt erilise põhjaga. "See põhi on teflonist, see on jalanõu, mille peal me libiseme. Teisel jalanõul on kummitald, sellega saame ka pidurdada, muidu me oleks natuke nagu... libeda jää peal," naeris Kaldvee.

Vaata vahvast videost, mis medalilootustel veel olümpiakotti kaasa mahub. Kaldvee ja Lille esimene mäng olümpial toimub 4. veebruaril, kaks päeva enne avatseremooniat. Eesti paarile saab kaasa elada ERR-i otseülekannete vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

