X!

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga

OM2026
Milano Cortina olümpiakoondiste maskott ja kurlinguduo Marie Kaldvee - Harri Lill
9 pilti
9 pilti
OM2026

Pühapäeval esitleti Tallinna lennujaamas Milano Cortina olümpiakoondiste maskotti koos taliolümpiale sõitva kurlingutiimiga. Õnnetoov maskott valiti Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paralümpiakomitee ja ERR Lasteekraani korraldatud joonistuskonkursi raames.

Võistlusele laekus kokku rekordarv 1577 joonistust üle Eesti, millest osutus valituks 12 žüriilt enim punkte saanud tööd. Žürii koosnes korraldajate esindajatest, olümpiasportlaste nimel tegi oma valiku iluuisutamise kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina ning paralümpiasportlaste nimel kurlingumängija Kätlin Riidebach. Valitud tööde poolt sai hääletada detsembris rahvahääletusel, mille võitis kümneaastane Kristelle Pachel (Tallinna Huvikeskus Kullo) maskotiga "Tammeleht". 

Joonistuskonkursi võitja Kristelle Pachel valis maskoti tegelaseks tammelehe just seepärast, et tamm on Eesti rahvuspuu. "Minu maskott sümboliseerib kiirust, vastupidavust, julgust ja täpsust. Tammeleht esindab meie ajalugu ning Eesti jaoks olulisi hetki," ütleb Pachel ning lisab, et maskott leiab enda koha tema kirjutuslaual, kus ta saab Pachelile veel uusi ideid ja inspiratsiooni anda. Olümpial jälgib Pachel mitmeid alasid, eriti neid, kus eestlased on esindatud, kuid enim meeldivad talle iluuisutamine, suusatamine ja kurling.

Kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kommenteerisid, et väga uhke tunne on Eestit olümpiamängudele esindama minna ja teha seda tavapärasest rahvarohkema üritusega Tallinna lennujaamas. "Olümpiakoondisele tehtud õnnetoov maskott on vägev, väga eestipärane ja armas," lisasid oma elu esimestele olümpiamängudele sõitvad Kaldvee ja Lill.

"Spordimuuseumil on suur rõõm, et maskotivõistlus kõnetas nii paljusid lapsi ja noori ning näitas, kuidas olümpia suudab inimesi ühendada ja inspireerida," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "Loodame, et ka Tammeleht toob kuhjaga õnne meie sportlastele Milano Cortinas nagu seda tegi meie eelmise maskoti joonistusvõistluse võidutöö, kes rändas olümpiale koos epeevehklejatega," lisas ta. 

Toimetaja: Anders Nõmm

